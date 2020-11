Chile.- El presidente de Chile nombra un nuevo ministro del Interior, el cuarto en lo que va de legislatura

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha nombrado al que es el cuarto ministro del Interior de esta legislatura, el excaldalde de una comuna de la capital Rodrigo Delgado, después de que su predecesor dimitiera tras aprobarse una acusación constitucional en su contra.



Antes de asumir el cargo, Delgado renunció en el consejo municipal de Estación Central a su cargo como alcalde, tras lo que ha acudido a La Moneda para jurar su nueva posición en la Administración frente a Piñera.



Al respecto, el presidente ha asegurado que "le hemos encargado, en primer lugar, practicar y recorrer los caminos del diálogo, la colaboración y los acuerdos, con todos los sectores de la sociedad chilena. Mientras más duro, más lejano, mientras más rechazo exista al diálogo, mayor va a ser la fuerza y voluntad que nosotros vamos a poner. Porque sabemos que el diálogo, los acuerdos y la colaboración es el único camino que nos va a permitir llegar a buen puerto en la conducción de nuestro país".



Por su parte, Delgado, que ha agradecido la confianza del presidente, ha señalado que su principal desafío es "no desconectarme de la gente, no desconectarme de la calle", según declaraciones recogidas por 'La Tercera'.



Este martes, Víctor Pérez Varela anunció que renunciaba a su cargo como jefe de la cartera de Interior, tres meses después de asumirlo, después de que la Cámara de Diputados del país aprobara una acusación constitucional en su contra, que habría implicado una suspensión.



El tiempo de Pérez como ministro del Interior chileno ha estado marcado por la huelga de camioneros, la situación de violencia registrada en La Araucanía o la caída --impulsada por un carabinero-- de un joven al río Mapocho.



La Cámara Baja chilena le acusaba de no haber aplicado la ley en el marco del paro de camioneros, vulnerar el derecho de la igualdad ante la ley y no ejercer el control jerárquico sobre Carabineros, según ha recogido el diario local 'La Tercera'. La aprobación en la Cámara de Diputados habría enviado el proceso al Senado, que habría actuado como jurado en el caso.



Al respecto, y preguntado por los medios de comunicación tras la asunción del cargo por la violencia en La Araucanía, Delgado ha precisado que la región "merece y necesita paz" y que se requiere "continuidad del diálogo".



Mientras que sobre la polémica gestión de Carabineros por su actual director general, Mario Rozas, ha incidido en que "mañana a primera hora tengo varias reuniones, en las cuales vamos a analizar este y otros temas".