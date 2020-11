Carreño vence a Gombos y ya está en cuartos de París

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA/Archivo

París, 5 nov (EFE).- El español Pablo Carreño venció este jueves al eslovaco Norbert Gombos, procedente de la fase previa, por 7-5 y 6-2, y se clasificó para los cuartos de final del Masters 1.000 de París, en los que se medirá con el ganador del duelo entre Rafael Nadal y el australiano Jordan Thomson.

Carreño demostró que mantiene un buen ritmo en su participación en París, donde todavía conserva opciones de obtener la última plaza para las Finales ATP de Londres.

Para ello deberá levantar el trofeo en la capital francesa y esperar que el argentino Diego Schwartzman no pase a semifinales, de las que solo le separa el duelo de cuartos que jugará este viernes contra el ruso Daniil Medvedev, tercer favorito.

Sobre la posibilidad de medirse a Nadal, al que no ha ganado en ninguno de sus seis duelos anteriores, Carreño aseguró que la pista rápida bajo techo de este torneo le da alguna opción.

"Es una superficie totalmente diferente, en Roland Garros ha demostrado que es superior, a mí y a todo el mundo. Ganó el torneo bastante bien. Llegó ayer a las 1.000 victorias, es una cifra fuera del alcance del 99 % de los jugadores del circuito", señaló.

"Pero esta no es su mejor superficie y hay alguna opción. Eso sí, tengo que hacer un partido totalmente prefecto. Aunque tampoco es mi mejor superficie, vengo dando un buen nivel", destacó Carreño.

El asturiano recordó el último duelo entre ambos, en el pasado torneo de Roma, al que Carreño llegó apenas sin tiempo para adaptarse tras haber alcanzado las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

"Aquí no hay excusa, será un partido de tú a tú, intentaré dar lo mejor de mí para seguir avanzando", comentó.

Carreño aseguró que jugará sus primeros cuartos en París porque ha llegado con menos desgaste que en temporadas anteriores al último Masters 1.000 del año.

El español consideró "remota" la posibilidad de clasificarse para Londres de forma directa, aunque peleará para seguir ascendiendo en el ránking y poder ser al menos suplente.

"Llegar a Londres como titular es difícil, pero es importante para mi hacer un buen torneo aquí para seguir subiendo puestos y poder estar como suplente, es algo que no todo el mundo consigue. En 2017 ya fui como suplente, tuve la 'suerte' de que Rafa se lesionó y pude jugar dos partidos. Es una experiencia que llevo en mi carrera y ojalá pueda repetir", destacó.