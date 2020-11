California creará una agencia específica para proteger la privacidad online

Los votantes de California aprobaron en las elecciones la creación de una agencia específica encargada de velar por el respeto a las leyes de privacidad online. EFE/Oskar Burgos/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 4 nov (EFE).- Los votantes de California (EE.UU.) aprobaron en las elecciones del martes la creación de una agencia específica encargada de velar por el respeto a las leyes de privacidad online, según las proyecciones de los principales medios este miércoles.

La bautizada como proposición 24 es una de las decenas de medidas que se sometieron a referéndum el martes en el mayor estado de EE.UU., y sus impulsores la propusieron con el objetivo de acorazar las actuales leyes de privacidad ante posibles ataques de la industria tecnológica, muy poderosa en California.

Así, además de crear una agencia específica para este fin, la iniciativa aprobada prohíbe a los legisladores modificar a la baja la Ley de Privacidad de los Consumidores actualmente en vigor, y otorga más control a los internautas sobre qué pueden hacer las empresas de internet con sus datos personales.

El temor de los impulsores a futuros cambios legislativos quedó justificado precisamente en la jornada de este martes, cuando la presión de Uber, Lyft y Doordash, entre otras compañías, surtió efecto e hizo que los votantes aprobasen otra medida que modifica una ley ya existente en su beneficio.

Así, estas y otras empresas de la llamada "economía colaborativa" podrán mantener en California su actual relación laboral con los conductores, quienes son contratistas de la empresa y no empleados, gracias a la victoria de la Proposición 22, impulsada por las propias compañías.

La iniciativa fue la más cara de la historia del estado, con Uber, Lyft, el servicio de entrega de comida a domicilio Doordash y otras firmas gastándose más de 200 millones de dólares en total para promover el voto favorable a la medida, mientras que sus detractores solo se gastaron unos 20 millones.

Además de elegir al presidente, a sus representantes en la Cámara Baja de EE.UU. y a varios cargos estatales y locales, los californianos también se pronunciaron el martes en las urnas sobre once iniciativas distintas.

Además de las dos ya citadas, destacan el rechazo a volver a permitir a las instituciones el uso de medidas de discriminación positiva, la aprobación de la medida que permite a los presos en libertad condicional participar el procesos electorales y la negativa a eliminar el sistema de pago de fianzas para no ingresar en prisión.