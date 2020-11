Bruselas pide usar también los préstamos del Fondo de Recuperación poscovid

EFE/EPA/JOHN THYS

Bruselas, 5 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) insta a los países de la Unión Europea (UE) a solicitar los préstamos que les corresponden del Fondo de Recuperación poscovid, y no solo las transferencias directas, así como la línea de crédito para la pandemia del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

"En el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como en todas las herramientas de las instituciones europeas, tenemos tanto subvenciones como préstamos, y animamos a hacer un uso total de ellas", dijo el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en una rueda de prensa para presentar las nuevas previsiones macroeconómicas de la Comisión.

El comisario italiano precisó, no obstante, que la decisión corresponde a los Gobiernos nacionales y Bruselas "respetará totalmente" lo que estos hagan.

España se encuentra entre los países que han indicado que no solicitarán de momento los préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el principal pilar del Fondo, que canalizará 672.500 millones de euros, 360.000 millones se desembolsarán en créditos y 312.500 en subvenciones a fondo perdido.

España podría solicitar hasta unos 84.800 millones de euros en préstamos de esta partida, además de los cerca de 60.000 millones en transferencias que tiene asignados.

Al mismo tiempo, ningún Estado ha solicitado aún la línea de crédito de hasta 240.000 millones del MEDE, el fondo de rescate de la eurozona, al que acompaña el estigma de los rescates de la pasada crisis y que en algunos países, en Italia en particular, genera gran controversia política.

Esta financiación resultaría más barata que la que pueden conseguir por sí mismos en el mercado "más de la mitad" de los Estados de la eurozona, recordó el martes el director gerente del MEDE, Klaus Regling, quien consideró, sin embargo, que no hay urgencia para solicitar su apoyo puesto que estará disponible hasta 2022.

Gentiloni descartó este jueves que la UE vaya a adoptar ahora nuevas medidas comunes frente a la pandemia puesto que ya tiene "potencia de fuego para reaccionar" y la tarea ahora es implementar lo que ya se han decidido en los últimos meses.

El comisario italiano recordó que la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento -que hace que no se apliquen las normas de control de déficit y deuda europeas- seguirá vigente hasta el final de 2021 puesto que "los estímulos fiscales deberían continuar en todos los países" para impulsar la recuperación.

Añadió que esto no significa que la cláusula vaya a desactivarse a partir de esa fecha, subrayando que es seguro que para entonces no se habrá recuperado el nivel de PIB previo a la pandemia.

El debate sobre cuándo volver a aplicar las reglas con normalidad tendrá lugar en los "próximos meses" cuando haya algo más de certeza sobre la pandemia, dijo.

Bruselas proyectó este jueves que el PIB se contraerá un 7,8 % en la eurozona y un 7,4 % en la UE este año, y que el próximo volverá a crecer, un 4,2 % y un 4,1 %, respectivamente.

España sufrirá el mayor desplome económico de los Veintisiete, con una caída del 12,4 % de su PIB, mientras que en 2021 volverá a crecer por encima de la media europea, un 5,4 %.