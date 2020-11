Bolivia.- El MAS se debate entre el rechazo y la consulta a la restitución del reglamento de la Asamblea de Bolivia

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales se debate actualmente entre el rechazo y la consulta a la restitución del reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, que fue modificado hace tan solo una semana, tras las exigencias de la oposición.



En el seno del partido hay ahora al menos tres posturas sobre el asunto: la posibilidad de abrir un debate al respecto en la propia Cámara, la idea de recurrir al Tribunal Constitucional y la de rechazar tajantemente una vuelta atrás.



La controversia en torno a esa fórmula de votación surgió después que los ahora diputados modificaran 21 artículos de los reglamentos de la Cámara de Diputados y el Senado para suprimir los dos tercios en disposiciones fundamentales.



Esta reforma rebaja así la mayoría necesaria para sacar adelante ciertos trámites y nombramientos, en un gesto que aspira a facilitar la "gobernabilidad" del MAS en la próxima legislatura.



Sin embargo, la oposición ha tildado el movimiento de "autoritario". Andrónico Rodríguez (MAS), nuevo presidente del Senado, informó este miércoles de que Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos presentaron notas solicitando la restitución de los dos tercios. Al respecto, el político expresó que está dispuesto a debatir.



"Estamos abiertos al debate, al diálogo", ha afirmado Rodríguez en una rueda de prensa, según ha recogido el diario 'Página Siete'. No obstante, el nuevo presidente del Senado ha sostenido que heredaron el reglamento modificado de los asambleístas de la anterior legislatura y ha expresado que la modificación sobre los dos tercios es "simplemente de forma, procedimiento interno, por cuestiones administrativas".



Con la modificación del reglamento ya no es necesaria la aprobación por dos tercios para el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios, propuestos por el presidente del Estado. Tampoco se requiere de aquella fórmula de votación para ratificar los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía propuestos desde el Ejecutivo.



Por su parte, el jefe de bancada en el Senado, Luis Adolfo Flores, ha manifestado que el partido está dispuesto a elevar una consulta al Constitucional, tal y como señala la emisora Erbol.



"Si son meros trámites de procedimiento legislativo y no está mencionado en la Constitución, seguramente se buscará consensuar en la Asamblea. Todo lo que signifique legalidad y consenso, nosotros lo vamos a hacer desde el Legislativo estos próximos días", ha declarado.



En este sentido, ha explicado que la fórmula de los dos tercios se introdujo como resultado de los acuerdos políticos que se suscribieron a principios de los 90. "Se establece la figura de los dos tercios porque la evolución de la calidad democrática de un sistema político en un país depende de que no se abuse de la mayoría parlamentaria en detrimento de minorías parlamentarias", ha afirmado Hugo Carvajal Donoso, expresidente de la Cámara de Diputados.



No obstante, el diputado del MAS Juan José Jauregui ha sostenido que la supresión de los tercios es un "hecho que no amerita ningún tipo de revisión posterior" dado que la decisión ya fue tomada y que lo que queda, ahora, es empezar a trabajar mirando "más allá de ese tema".