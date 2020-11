Biden está cada vez más cerca de derrotar a Trump

(Bloomberg) -- Joe Biden estaba a punto de arrebatarle la presidencia a Donald Trump el jueves, cuando quedaban pocos estados por completar su conteo de votos, pese a que los republicanos están iniciando batallas legales para que se dejen de contar las papeletas en al menos dos estados.

Biden tenía 264 votos del Colegio Electoral de los 270 necesarios para llegar a la Casa Blanca, según Associated Press. Trump tiene 214 votos.

Biden solo necesita ganar un estado pendiente más, como Nevada, donde lidera, o Georgia, donde su campaña cree que los votos por correo lo llevarán a la cima.

El exvicepresidente dijo que espera imponerse. “No estoy aquí para declarar que hemos ganado, si no que estoy aquí para informar que cuando termine el conteo, creemos que seremos los ganadores”, dijo a los periodistas en Wilmington, Delaware.

Sus comentarios se produjeron el miércoles por la tarde después de que obtuvo una victoria sobre Trump en Wisconsin, cerrando una de las mejores opciones de Trump para la reelección.

Trump se enfureció en Twitter por el aumento de votos para Biden y avivó la ira entre sus seguidores más fervientes con la acusación infundada de que un fraude le impedía ganar. Su campaña dijo que interpondría demandas en Pensilvania y Michigan para detener el conteo de votos que ha tendido a favorecer Biden.

Trump declaró falsamente la victoria en Pensilvania, uno de los cinco estados que aún no ha sido confirmado por Associated Press. El presidente llevaba la delantera en el estado por 383.000 votos, pero las autoridades de Pensilvania dijeron que aún deben contarse más de un millón de papeletas.

Para ganar la votación del Colegio Electoral, Trump tendría que ganar todos los estados en disputa que aún no han arrojado un resultado definitorio.

La campaña de Trump dijo que exigiría un recuento en Wisconsin, donde los candidatos tenían una diferencia de menos de 1 punto porcentual.

El presidente tuiteó durante todo el día, poniendo en duda el recuento de las papeletas por correo, que eran en gran medida demócratas, después de que se contaran los votos en persona el día de las elecciones, que se inclinaban por los republicanos.

El resultado aún incierto —debido a que se envió por correo una cantidad inusualmente grande de papeletas electorales debido al coronavirus— corre el riesgo de avivar aún más las tensiones en EE.UU., afectado por una recesión económica y el creciente virus.

