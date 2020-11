Baloncesto.-El Barça levanta un nuevo muro en Berlín

05/11/2020 El base del Barça Nick Calathes en la victoria blaugrana sobre el ALBA Berlin (67-103) en la jornada 7 de la Euroliga, en partido disputado en el Mercedes-Benz Arena DEPORTES FC BARCELONA



Los de Jasikevicius cuajaron un partido completo y sin altibajos



BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)



El Barça ha ganado este jueves con solvencia al ALBA Berlin (67-103) en el Mercedes-Benz Arena, en la séptima jornada de la Euroliga, y sigue de dulce en Europa tras divertirse y vapulear, en un partido muy completo, al equipo alemán dirigido por Aíto García Reneses, que se topó con un muro blaugrana infranqueable.



Venía de ganar el ALBA al CSKA Moscú a domicilio, pero sigue sin conocer la victoria como local. Esta vez, ni cerca estuvo de inquietar a un Barça coral, con gran dirección de un Nick Calathes que en apenas 12 minutos llegó ya a las 10 asistencias, que mete la quinta marcha con su quinta victoria consecutiva.



Movió bien el equipo Sarunas Jasikevicius, buscando un alto ritmo ofensivo y una gran intensidad defensiva. Y lo logró, prácticamente, a lo largo de los 40 minutos. Brillaron los que fueron quinteto inicial, no se quedaron cortos los integrantes del banquillo.



Un partido que provocó, incluso, las risas de 'Saras' en el banquillo cuando, en el último minuto y su equipo ganando ya con el resultado final, se pudo relajar. Durante el choque, estuvo tan intenso como quería ver a sus jugadores en la pista.



Que la máxima diferencia fuera el +36 del marcador final refleja que no hubo relajación alguna en los culés. De inicio, barrera mental de 10 puntos, la que sólo pudo arañar el ALBA en el arranque del segundo parcial. A partir de ahí, la máxima no hizo más que elevar ese muro, que a poco se quedó de ser el segundo más famoso de la capital alemana.



Destacaron Nikola Mirotic (18 puntos y 5 rebotes), Rolands Smits (13 puntos y 8 rebotes) o Àlex Abrines con un 5/6 en triples y las 12 asistencias de Nick Calathes, que suponen igualar el récord que poseía Thomas Heurtel desde 2018 como más asistencias dadas en un duelo de Euroliga.



Trabajo coral, repartido, con todos los jugadores jugando un mínimo de 10 minutos y, todos, anotando a nivel ofensivo. Con esta exhibición, el Barça se pone con un balance de 6-1 en la tabla, con una racha de cinco victorias y la sensación de que la pareja Mirotic-Calathes empieza a asustar a los rivales.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ALBA BERLIN, 67 - BARÇA, 103 (36-56, al descanso).



--EQUIPOS.



ALBA BERLIN: Granger (9), Eriksson (3), Giffey (9), Fontecchio (17) y Sikma (10) --quinteto inicial--; Delow (-), Mattisseck (5), Schneider (-), Brenneke (-), Nikic (2), Lammers (12).



BARÇA: Calathes (2), Higgins (11), Abrines (17), Mirotic (18) y Oriola (12) --quinteto inicial--; Davies (6), Hanga (3), Bolmaro (2), Smits (13), Heurtel (6), Martínez (4), Kuric (9).



--PARCIALES: 18-30, 18-26, 15-23 y 16-24.



--ÁRBITROS: Belosevic, Mogulkoc, Mantyla. Sin eliminados.



--PABELLÓN: Mercedes-Benz Arena.