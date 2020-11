Apple enfrenta déficit de chips para iPhone 12, según fuentes

(Bloomberg) -- Apple Inc. está haciendo frente a una escasez de importantes chips que gestionan el consumo de energía en iPhones y otros dispositivos, dijeron personas con conocimiento del asunto, lo que complica su capacidad para satisfacer la demanda navideña de la última versión de su dispositivo estrella.

No está claro en qué medida el atasco podría limitar la disponibilidad del iPhone durante su crucial trimestre de lanzamiento, generalmente el de mayor actividad para Apple. A pesar del déficit, es probable que los proveedores prioricen a Apple, con sede en Cupertino, California, y el iPhone 12, de alto consumo energético, frente a otros clientes que hacen cola por piezas escasas, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque se trata de cuestiones privadas.

Según las personas, la creciente demanda de silicio para una serie de productos y los trastornos a la oferta en la cadena de suministro por el covid-19 son las principales causas de la escasez. El principal fabricante de chips de Apple, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., dijo en octubre que los teléfonos inteligentes 5G requieren entre un 30% y un 40% más contenido de chips frente a 4G. Esto junto con la incertidumbre sobre la trayectoria de la pandemia está llevando a los clientes a hacer acopio de componentes por temor a quedarse sin ellos, especialmente después de que el importante fabricante de teléfonos inteligentes Huawei Technologies Co. se abasteciera masivamente antes de la fecha límite de septiembre para las sanciones estadounidenses.

El acopio de suministro intensifica los problemas persistentes en una industria electrónica mundial que aún se está recuperando de los cierres por la pandemia que afectaron las rutas de transporte e impidieron que trabajadores acudieran a las fábricas a principios de este año. Se espera que los trastornos persistan en los próximos dos trimestres, dijeron las personas.

La administración de energía es más importante en el iPhone 12 que en sus predecesores, ya que permite funciones adicionales a la cámara y otras capacidades 5G, lo que aumenta la necesidad de Apple de estos componentes. La compañía ha lanzado recientemente cuatro modelos 5G y los analistas esperan una fuerte demanda de los consumidores. Durante una conferencia telefónica reciente con analistas, el líder ejecutivo de Apple, Tim Cook, advirtió de restricciones de suministro para el iPhone 12, Mac, iPad y algunos modelos de Apple Watch, aunque no mencionó específicamente los chips de administración de energía.

Los problemas de suministro para el iPhone “no son una sorpresa” porque Apple acaba de comenzar a aumentar la producción, dijo el director ejecutivo. “Es difícil predecir” cuánto durarán las restricciones de oferta, añadió. Un portavoz de Apple rehusó hacer comentarios.

Nota Original:Apple Is Said to Face Shortages in Power Chips for iPhone 12 (1)

©2020 Bloomberg L.P.