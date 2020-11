AMP.- Fútbol/Liga Europa.- (Crónica) Granada y Villarreal se acercan a dieciseisavos y la Real no falla en casa

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Granada sigue con su idilio europeo tras derrotar al Omonia de Nicosia (0-2) en la tercera jornada de la fase de grupos de la Europa League y está muy cerca de clasificarse para los dieciseisavos de final, de igual forma que el Villarreal, que goleó al Maccabi tras una intensa tormenta, mientras que la Real Sociedad también venció al AZ Alkmaar (0-1) para mantener vivas todas las opciones en la segunda vuelta.



En Chipre, el conjunto nazarí fue mejor de principio a fin. Los jugadores de Diego Martínez, quien tuvo que quedarse en casa por una PCR no concluyente, se adelantaron muy pronto en el marcador con un zapatazo de Yangel Herrera a los cuatro minutos. Machís, el más activo en los andaluces, probó suerte rondando el cuarto de hora.



Al descaro del jugador 'vinotino', que está cuajando un gran inicio de temporada con el Granada, se le unió el del propio Herrera, que estuvo muy cerca del segundo tanto con otro lanzamiento calcado al 0-1. El Omonia, por su parte, redujo toda su producción ofensiva a un balón aislado de Eric Bautheac, del que no sacó partido al ser derribado por Neva. Los locales aprovecharon para reclamar penalti.



Ante la ausencia de VAR hasta las rondas eliminatorias, el árbitro no pudo modificar su opinión y el Granada se marchó a los vestuarios con la mínima ventaja y con una sensación absoluta de superioridad. En la segunda parte, los rojiblancos jugaron con el tiempo, con la posesión e incluso así también lograron ampliar la cuenta con un tanto afortunado de Luis Suárez en un pase de muchos quilates.



En esta ocasión, el ex del Zaragoza fue asistido por Luis Milla y en su intento por driblar al portero chipriota acabó marcando por un rebote. El gol mató a los de casa, que jugaron con diez desde el minuto 41 por doble amarilla de Michal Duris. El Granada suma siete puntos y es líder con dos de renta sobre el PAOK, que goleó al PSV en el otro partido del grupo E.



EL VILLARREAL GANA TRAS LA TORMENTA



En La Cerámica, el Villarreal se llevó los tres puntos tras una goleada de bandera al Maccabi Tel Aviv (4-0) en un partido que estuvo marcado por la intensa tormenta en las horas previa a su disputa. La UEFA, que estuvo a punto de suspender el duelo, finalmente lo aplazó hasta las 22:10, 70 minutos después de su hora inicial.



Los operarios del conjunto amarillo se afanaron en achicar agua para que el balón corriese y pudiera jugarse el encuentro. Así fue y los de Unai Emery apenas necesitaron cinco minutos para marcar el 1-0 con un cabezazo de Bacca tras un córner botado por Parejo, que estaba de regreso. Los castellonenses jugaron a su gusto aunque no fue hasta la segunda parte cuando consiguieron ampliar su ventaja.



El 2-0 también lo marcó Bacca, el 3-0 lo consiguió Baena y el cuarto de la noche, al borde de la madrugada, lo estableció Fernando Niño culminando una buena jugada colectiva con la participación de Gerard Moreno y Estupiñán. El tanto fue el mejor broche a una victoria pasada por agua que deja al Villarreal al borde de los cruces.



Por su parte, la Real Sociedad logró su segunda victoria de la fase tras doblegar al AZ Alkmaar, subcampeón de la Eredivisie la temporada pasada, gracias a un gol de Cristian Portugués a media hora para el final. Una buena jugada del conjunto donostiarra terminó con un plácido remate -solo en el segundo palo- del habilidoso extremo 'txuri urdin'.



Los de Imanol Alguacil tuvieron que ponerse el mono de trabajo para dejar los puntos en casa y así poder olvidar su tropiezo con el Nápoles. Con mucho orden defensivo y más de una ocasión peligrosa -Mikel Merino estuvo cerca- los vascos tuvieron que esperar hasta la segunda mitad para encontrar el premio del gol ante la seriedad de los neerlandeses.



Isak también lo intentó en el tramo final, pero el 1-0 no se movió y la Real Sociedad ya suma seis puntos, los mismos que su víctima este jueves y que el Nápoles, que remontó al Rijeka por 1-2. De esta forma, hay un triple empate a falta de tres jornadas para dirimir los dos equipos del grupo F que accederán a los dieciseisavos de final.