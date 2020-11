Afganistán.- Afganistán anuncia la muerte de varios presuntos miembros de Al Qaeda en operaciones en el sur del país

14/04/2020 Militares afganos desplegados en un ejercicio de tiro POLITICA ASIA INTERNACIONAL AFGANISTÁN MINISTERIO DE DEFENSA DE AFGANISTÁN



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Afganistán ha anunciado este jueves la muerte de varios presuntos miembros de la organización terrorista Al Qaeda en el sur del país y ha denunciado que los talibán "aún mantienen una coordinación cercana" con la organización terrorista.



El jefe del Estado Mayor del Ejército afgano, Yasín Zia, ha manifestado que "recientemente" se han llevado a cabo operaciones en una zona entre las provincias de Fará y Nimroz en las que "murieron muchos miembros de Al Qaeda", sin dar un balance concreto.



Así, ha denunciado que los insurgentes "llevan a cabo operaciones con otras organizaciones terroristas, incluida Al Qaeda" y ha recordado que las fuerzas afganas mataron recientemente al jefe de medios de la organización terrorista Al Qaeda y, según varios expertos en terrorismo, segundo al mando del grupo, el egipcio Abú Muhsin al Masri.



En esta línea, el portavoz de la Presidencia afgana, Sediq Sediqqi, ha incidido en que "los talibán y otros grupos terroristas, incluido Al Qaeda, continúan sus operaciones", según ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.



"Las fuerzas de seguridad mataron a un 'cerebro' de Al Qaeda en Ghazni --en referencia a Al Masri--. Hace pocos días, muchos miembros de Al Qaeda fueron eliminados en una zona bajo influencia talibán entre Nimroz y Fará", ha remachado.



Las acusaciones de las autoridades afganas han llegado apenas un día después de que Mohamad Naim, uno de los portavoces de los talibán, asegurara que Al Qaeda "no tiene presencia en Afganistán". Asimismo, manifestó que los insurgentes no permitirán que ningún grupo, incluido Al Qaeda, use el territorio afgano para ejecutar ataques contra otros países.



El histórico acuerdo de paz firmado el 29 de febrero entre los talibán y Estados Unidos contiene una cláusula según la cual los insurgentes se comprometen a evitar que Afganistán se comprometa en una base y lugar seguro para organizaciones terroristas internacionales.



Sin embargo, el coordinador del Equipo de Seguimiento de los talibán, Al Qaeda y Estado Islámico de Naciones Unidas, Edmund Fitton-Brown, afirmó la semana pasada que esta organización terrorista continúa estando "fuertemente integrada" con los talibán.



"Los talibán estuvieron hablando de manera periódica y a un muy alto nivel con Al Qaeda y le reafirmaron que seguirían manteniendo sus vínculos históricos", dijo Fitton-Brown, quien agregó que sus relaciones "no han cambiado de manera sustancial" desde la firma del acuerdo de paz.



Al Qaeda ha perdido fuerza y capacidad para atentar en Occidente en la última década pero se cree que su líder, el egipcio Ayman al Zawahiri, continúa escondido en territorio afgano junto con otros dirigentes del grupo terrorista, entre los que se encontraba Al Masri.