Acciones de mercados emergentes suben a mayor nivel desde 2018

(Bloomberg) -- Las acciones de mercados emergentes subieron al nivel más alto en más de dos años y la mayoría de las monedas se fortalecieron a medida que el demócrata Joe Biden se acerca a la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El indicador MSCI de acciones de los países en desarrollo aumentó más allá de un máximo de enero cuando los inversionistas aplaudieron la perspectiva de un presidente demócrata y un Senado controlado por los republicanos. Las monedas de Europa del Este, incluido el rublo ruso, moderaron los avances en los mercados de divisas, mientras que el peso mexicano se cotizó a su nivel más fuerte desde marzo. La lira turca se debilitó por segundo día.

Los inversionistas están apostando a que una presidencia de Biden con un Senado controlado por los republicanos hará que sea menos probable un paquete de estímulo multimillonario, lo que obligará a la Reserva Federal a mantener las tasas más bajas por más tiempo. Eso ayudó a levantar los bonos del Tesoro y debilitó el dólar. A medida que se fortalecían las expectativas de una victoria de Biden, un indicador de volatilidad en las monedas de los países en desarrollo cayó a su nivel más bajo desde agosto.

“La derrota de Trump es buena para los mercados emergentes y los inversionistas comenzarán a reasignar fuertemente efectivo a los mercados emergentes”, dijo Charles Robertson, analista con sede en Londres de Renaissance Capital. “Esto se convierte en un ciclo de refuerzo de la apreciación de las monedas de mercados emergentes que da buenos rendimientos a los inversionistas en dólares, lo que a su vez atrae más dinero a los mercados emergentes y a su vez fortalece las monedas de dichos mercados”.

El índice bursátil de mercados emergentes de MSCI subió hasta 2,5% al nivel más alto desde mayo de 2018, borrando todas sus pérdidas posteriores a la pandemia. El índice Sensex de India también se recuperó de todas sus caídas de 2020 durante las operaciones del jueves. Un indicador de las monedas de los países en desarrollo alcanzó su nivel más alto desde junio de 2018 con un avance de 1%. Los diferenciales de crédito soberano se redujeron.

Los activos de los países en desarrollo se vieron afectados durante el conteo de votos del miércoles en Estados Unidos, ya que las cifras a favor de Biden inicialmente no alcanzaron las proyecciones de las encuestas de opinión y las perspectivas de una amplia victoria demócrata en ambas cámaras disminuyó, reduciendo el optimismo sobre un enorme paquete de estímulo económico. La campaña de Trump dijo que está demandando en Pensilvania y Michigan para detener los recuentos de votos que tienden a favorecer a Biden.

Nota Original:Emerging-Market Stocks Rally to Highest Since 2018 on Biden Lead

