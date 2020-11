Votar desde el automóvil o cómo protegerse de la covid-19 en las elecciones

Estas precauciones han provocado que el tiempo de espera y votación fuese más largo que habitualmente, aunque las filas en muchos centros han sido cortas o inexistentes. EFE/EPA/STEPHEN BRASHEAR

Wilmington/Austin (EEUU), 3 nov (EFE).- El uso obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento social, la higiene absoluta y hasta la habilitación de lugares de votación desde el automóvil han sido algunas de las medidas adoptadas este martes por cientos de miles de puntos de votación repartidos por la geografía de Estados Unidos para disminuir la probabilidad de contagio por la covid-19.

Estas precauciones han provocado que el tiempo de espera y votación fuese más largo que habitualmente, aunque las filas en muchos centros han sido cortas o inexistentes.

Todo apunta a que gran parte de la culpa de esta poca afluencia durante la jornada de este martes se deba al récord de 100 millones de sufragios por anticipado, impulsado por la propia pandemia del coronavirus, según la organización U.S. Elections Project.

ACCESO LIMITADO Y DISTANCIA DE SEGURIDAD

En el centro electoral más cercano a la iglesia de Saint Joseph, en Wilmington, templo al que suele asistir a misa los domingos el candidato demócrata, Joe Biden, unos 40 votantes hacían cola, separados por dos metros de distancia, a primera hora de la mañana para ejercer su derecho a voto en esa ciudad de Delaware.

Los electores debían ingresar al sitio de votación en grupos de cuatro a través de unas cabinas que tenían pantallas táctiles, impolutas después de que alguien las tocaba, gracias a que los voluntarios pasaban un líquido higienizante hidroalcohólico y toallitas húmedas.

Ese constante trajín de limpieza hizo que el tiempo de votación de cada ciudadano se prolongase, algo que no parecía importar a aquellos que esperaban, en silencio, su turno.

VOTAR DESDE EL AUTOMÓVIL

Al otro lado del país, en Texas, la posibilidad de votar desde el coche, como si de un restaurante de autoservicio se tratase, fue habilitada para facilitar la participación de personas en riesgo o con problemas para hacerlo normalmente debido a la pandemia del coronavirus.

En un centro propiedad del condado de Travis, cuya capital es Austin, los carteles en español de "Vote desde su auto" estaban colocados encima de varios conos de esa calle cercana al Capitolio estatal.

Pese a que la afluencia a ese centro era baja, una de las participantes comentó a Efe que este tipo de votación "ha llegado para quedarse" en un país donde el servicio en formato "drive-through", es decir, cuando el cliente o usuario está en su vehículo, es habitual en todo el territorio.

Esta opción, sin embargo, no ha sido bien vista por todos los habitantes de Texas.

Sin ir más lejos, un juez federal estadounidense volvió a frenar este lunes una petición de los republicanos para que se anularan casi 127.000 votos emitidos por anticipado en Texas, a través del voto desde el vehiculo, después de un fallo similar del Supremo de ese estado.

Estados Unidos es la nación del mundo con más casos de la covid-19 con más de 9,3 contagios y 232.000 fallecidos, de acuerdo a los datos de la Universidad Johns Hopkins.