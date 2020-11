Unos 275.000 votos anticipados no entrarán en el recuento hoy en Pensilvania

Seguidores demócratas fueron registrados este martes al monitorear los resultados electorales en el Centro Chase de Wilmington (Delaware, EE.UU.). EFE/Jim Lo Scalzo

Wilmington (Delaware), 3 nov (EFE).- Solo 75.000 de los 350.000 votos recibidos por correo en el estado clave de Pensilvania serán reportados este martes en el conteo final para las elecciones, con lo que si los márgenes son apretados entre el presidente de EE.UU, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, será muy difícil adelantar esta noche quién se adjudica los 20 votos electorales del estado.

La comisaria de la ciudad de Filadelfia, Lisa Deeley, dijo esta noche en rueda de prensa al cierre de los colegios electorales que 275.000 votos recibidos por anticipado no aparecerán en el cómputo final en las elecciones hasta mañana miércoles o posiblemente a lo largo de semana.

En las elecciones de 2016, el presidente Trump se proclamó ganador en este estado con un margen de solo 44.000 votos, por lo que esa cifra de votos sin tabular podría no permitir declarar un ganador en este estado vital tanto para el gobernante como para Biden.

Varios condados también se han negado a realizar el escrutinio de votos enviados por correo este martes y esperarán hasta el miércoles para hacerlo, algo que podría modificar aún más el resultado final y dilatar la proclamación oficial de un ganador.

El Partido Republicano en Pensilvania interpuso una demanda hoy en el condado de Montgomery (a las afueras de Filadelfia y un fortín demócrata) porque los funcionarios electorales había comenzado a contar el voto por correo antes del día de las elecciones, algo que por ley en Pensilvania no se puede hacer hasta la apertura de los colegios electorales en el día de las elecciones.

Por el momento, un porcentaje menor del 20 % de los votos reportados esta noche corresponden a voto por correo o anticipado, que se espera que favorezca a Joe Biden en su gran mayoría.

Con el 32 % escrutado, Trump aventaja a Biden en este estado por más de 200.000 votos.