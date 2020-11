Un Bahía en crisis sueña con remontar al Melgar y seguir en la Sudamericana

El jugador Paolo Reina (d) de Melgar disputa un balón con Rosicley Pereira de Bahía, el pasado 29 de octubre de 2020, en un partido de la Copa Sudamericana entre FBC Melgar y EC Bahía en el estadio Nacional en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Sao Paulo, 4 nov (EFE).- El Bahía, que vive una crisis de resultados que le ha llevado a rozar los puestos de descenso en el Campeonato Brasileño, se medirá el jueves al Melgar peruano con la obligación de remontar el 1-0 del partido de ida para estar en los octavos de la Copa Sudamericana.

El cuadro de Mano Menezes confía en superar sus graves problemas defensivos ante un rival también maltrecho y darle la vuelta a la eliminatoria en su estadio, el Arena Fonte Nova, aunque sin el calor de la afición debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

La principal novedad en el Tricolor de Acero es la vuelta del veterano mediapunta Rodriguinho, uno de los jugadores con más calidad del elenco y que fue el fichaje del club más importante para esta temporada.

El creativo brasileño se ha entrenado con normalidad esta semana y apunta al once titular, tras recuperarse de una fisura en un pie que le ha mantenido alejado de las canchas desde el pasado 26 de septiembre.

Los que no estarán contra los peruanos serán el defensa central Ernando, quien sufre una lesión muscular en el muslo, y el lateral derecho Joao Pedro, aún convaleciente de una cirugía de rodilla.

El encuentro llega en un momento en el que el técnico Mano Menezes está contra las cuerdas por su irregular desempeño desde que asumió el banquillo del equipo en septiembre pasado.

Desde entonces, ha dirigido once partidos y sólo ha conseguido la victoria en dos, aunque lo hizo de forma contundente con un 3-0 ante el Vasco da Gama y un 3-1 frente al Atlético Mineiro.

Si repite algunos de esos marcadores, el Bahía estará en los octavos de final, pero la trayectoria del equipo en la Liga brasileña no anima al optimismo.

El conjunto de Salvador está al borde de los puestos de descenso de la clasificación, después de sufrir el domingo pasado la novena derrota en el torneo doméstico contra el Santos (3-1).

Por su parte, el Melgar buscará aguantar el 1-0 de la ida que consiguió gracias a un autogol de Nino Paraiba en el minuto 80.

El conjunto peruano tampoco atraviesa su mejor momento. El lunes pasado cayó goleado por 4-0 ante Alianza Lima, aunque el entrenador Marco Valencia apostó entonces por un once plagado de suplentes pensando en el partido de la Sudamericana.

En tres partidos del Clausura peruano, el Melgar ha sufrido tres derrotas y está en el fondo de la clasificación.

En la plantilla destaca la presencia del portero internacional peruano Carlos Cáceda y el delantero mexicano Othoniel Arce.

- Alineaciones probables:

Bahía: Douglas; Nino Paraiba, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba; Gregore, Elias, Ramón, Rodriguinho (Rossi); Clayson y Gilberto.

Entrenador: Mano Menezes.

Melgar: Carlos Cáceda; Pedro Ibáñez, Hernán Pellerano, Alec Deneumostier, Paolo Reyna; Pablo Míguez, Jhonny Vidales, Joel Amoroso, Joel Sánchez, Walter Tandazo y Othoniel Arce.

Entrenador: Marco Valencia.

Árbitro: El chileno Cristian Garay, auxiliado por sus compatriotas Raúl Orellana y José Retamal.

Estadio: Arena Fonte Nova, en la ciudad de Salvador.

Hora: 21.30 hora local (00.30 GMT del viernes).