Trump dice que irá a la Corte Suprema pese a declararse ganador

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump dice que solicitará a la Corte Suprema que se suspenda el recuento de las papeletas porque la elección ha estado plagada de fraudes, pese a afirmar, sin pruebas, que había ganado un segundo mandato.

“Iremos a la Corte Suprema de EE.UU.”, dice Trump en la Casa Blanca

“En lo que a mí respecta, ya hemos ganado”, dice Trump

Trump afirmó sin pruebas que ha ganado Georgia y Carolina del Norte

Nota Original:Trump Says He Will Go to Supreme Court Even as He Claims Victory

