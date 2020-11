Trudeau afirma que Canadá sigue "con cautela" el conteo de votos en EE.UU.

En la imagen, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. EFE/Peter Foley/Archivo

Toronto (Canadá), 4 nov (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó este miércoles que está "siguiendo con cautela" el recuento de votos en las elecciones de Estados Unidos y anticipó que el resultado final de la votación puede que no se conozca hasta dentro de "días".

Sin embargo, Trudeau no contestó la pregunta de un periodista sobre si estaba preocupado por la situación en el país vecino, después de que el candidato republicano, el presidente Donald Trump, declarara victoria en la noche del martes a pesar de que los votos siguen siendo contados en varios estados claves.

De camino al Parlamento canadiense en la mañana del miércoles, Trudeau declaró que "como todo el mundo sabe, hay un proceso electoral en marcha en Estados Unidos. Por supuesto estamos siguiéndolo con cautela y lo seguiremos todo el día y en el transcurso de días".

A las 17.00 GMT del miércoles, las proyecciones de los medios de comunicación señalaban que el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, contaba con 248 compromisarios en el Colegio Electoral, frente a los 213 de Trump.

Cualquiera de los candidatos necesita 270 compromisarios para convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos.

El resultado es todavía incierto en los estados de Pensilvania, Carolina del Norte, Michigan, Georgia, Nevada y Colorado.

Una encuesta publicada este martes en Canadá señaló que el 75 % de los canadienses estaban preocupados por el resultado de la elección presidencial en Estados Unidos.

Según la encuesta, realizada por la empresa Leger360 con entrevistas a 1.516 personas en Canadá y con un margen de error del 2,5 %, la principal preocupación de los canadienses es que la elección presidencial provoque un aumento de las tensiones raciales en el país vecino que causen protestas y violencia.

De hecho, un 77 % de los canadienses encuestados teme "la posibilidad de un conflicto civil significativo, o violencia en las calles, el día de la elección o en los próximos días", según el sondeo que fue realizado entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre.

Además, un 72 % de los canadienses teme que ninguno de los dos candidatos, el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden, sea declarado el ganador de las elecciones al final de la jornada electoral, lo que podría derivar en "caos" si se necesitan varios días para declarar quién será el nuevo presidente estadounidense.

Para los canadienses no hay duda de quién será el mejor presidente: un 80 % de los encuestados se muestra a favor de Biden mientras que el 20 % restante es partidario de Trump.