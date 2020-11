Toñi Moreno no ha leído su libro después de haberse publicado

MADRID, 4 (CHANCE)



Toñi Moreno ha sido uno de los grandes descubrimientos de la televisión en los últimos años y es que la periodista es capaz de transmitir algo que no todos pueden, naturalidad y credibilidad. Y es que ahora que ha sido madre, su vida ha cambiado completamente y es algo que ha explayado sin censura alguna en su libro.



La presentadora de televisión nos ha confesado que no ha leído su propio libro una vez que este ha visto la luz porque sabe que ha hablado, quizás, más de la cuenta: "Yo he decidido no leer el libro ahora que está publicado porque es que, si lo leo, me voy a poner en la puerta de la editorial y la imprenta para impedir que salga porque me he vaciado tanto que creo que me he pasado. Yo decidí hacerlo porque me escribía mucha gente por internet, muchas mujeres, pidiéndome consejo y dije pues si puedo ayudar en algo no me importa. Siempre he sido muy celosa, pero si puedo ayudar en algo es mi caso. No pretendo hacer cátedra ni decir que eso es lo único, cada una lo vive como lo vive".



Sobre cómo se encuentra su hija Lola, la periodista se muestra de lo más enamorada hablando de su niña: "Muy bien. Ella come, es más buena. Come, duerme, crece, quiere andar, pero no puede y se enfada, y con salud que es lo más importante. Yo muchas veces pienso que esta pandemia nos está enseñando a todos de lo pequeños que somos. Yo he tenido a mi niña cuando pensaba que la situación era mejor y mi vida estaba más equilibrada, que mi vida a nivel laboral estaba mejor y de repente viene una pandemia que dice se acabó. Yo le tengo que decir a mi niña que nació en el año de la pandemia porque esto nos va a cambiar la vida".



No podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntar a Toñi Moreno por la polémica que hay en esos momentos entre Isabel Pantoja y su hijo, a lo que nos ha dado su más sincera opinión: "Yo como espectadora, como ciudadana, me da mucha pena que una madre y un hijo estén así. Me da muchísima pena, pero espero que lo resuelvan".