Salud.-Un nuevo sistema de medir la hormona del estrés en el cerumen podría ayudar a controlar la depresión

06/09/2016 MADRID



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Investigadores de University College de Londres (UCL) y King's College London han desarrollado un método novedoso para tomar muestras de cerumen que podría ser una forma barata y eficaz de medir la hormona cortisol. Estos hallazgos, publicados en la revista académica 'Heliyon', podrían apuntar a nuevas formas de controlar la depresión y las condiciones relacionadas con el estrés.



El nuevo dispositivo se puede usar en casa sin supervisión clínica, lo que facilita los controles médicos y mantiene el distanciamiento social debido al COVID-19, y también puede tener el potencial de medir la glucosa o los anticuerpos COVID-19 que se acumulan en la cera del oído.



El investigador principal, el Dr. Andres Herane-Vives (Instituto de Neurociencia Cognitiva e Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia de la UCL, King's College de Londres) dijo: "La toma de muestras de cortisol es notoriamente difícil, ya que los niveles de la hormona pueden fluctuar, por lo que una muestra podría no ser un Reflejo preciso de los niveles crónicos de cortisol de una persona. Además, los métodos de muestreo en sí mismos pueden inducir estrés e influir en los resultados.



"Pero los niveles de cortisol en la cera de los oídos parecen ser más estables, y con nuestro nuevo dispositivo, es fácil tomar una muestra y analizarla de forma rápida, económica y eficaz".



El cortisol ha sido considerado como un posible biomarcador, o una medida biológica objetiva, para la depresión, pero los investigadores se han visto obstaculizados por los desafíos para medir con precisión los niveles de cortisol. La técnica más común es con muestras de cabello, pero están más sujetas a fluctuaciones de cortisol a corto plazo y no todos tienen suficiente cabello para obtener una muestra confiable.



También es más costoso y lento analizar muestras de cabello, en comparación con el cerumen, pero hasta ahora no ha habido un método confiable y sin estrés para tomar muestras de cerumen.



Para desarrollar el nuevo dispositivo, el Dr. Herane-Vives se inspiró en otra cera natural, el panal de abejas, ya que se sabe que está bien conservado y es resistente a la contaminación bacteriana. El cerumen tiene propiedades similares, lo que lo hace muy adecuado para el muestreo en el hogar, ya que las muestras se pueden enviar a un laboratorio por correo sin mucho riesgo de contaminación.



El novedoso dispositivo de auto-muestreo de cerumen es similar a un hisopo de algodón, pero con un freno que evita que el hisopo penetre demasiado en el oído y cause daños. La punta está cubierta con una esponja de material orgánico, con una solución que ha sido probada para ser la más efectiva y confiable para tomar muestras.



En su estudio piloto, el Dr. Herane-Vives y un equipo de investigadores del Reino Unido, Chile y Alemania reunieron a 37 participantes del estudio para probar diferentes técnicas de muestreo de cortisol. El equipo de investigación tomó muestras del cerumen de los participantes utilizando un procedimiento de jeringa estándar, conocido por ser algo doloroso, y luego siguió un mes después utilizando la misma muestra en un oído y la nueva técnica de muestreo en el otro oído, que los participantes podían administrar. sí mismos. Los investigadores también analizaron muestras de cabello y sangre de los mismos participantes.



Los investigadores encontraron que las muestras de cerumen producían más cortisol que las muestras de cabello, y la nueva técnica era el método más rápido y potencialmente más barato. La nueva técnica fue la menos influenciada por factores de confusión como eventos estresantes o consumo de alcohol que contribuyeron a las fluctuaciones del cortisol durante el mes anterior. En otro estudio reciente, los participantes calificaron el nuevo dispositivo de auto-muestreo como más cómodo que los métodos tradicionales.



El Dr. Herane-Vives ahora está creando una empresa, Trears, para llevar su dispositivo de muestreo de cerumen al mercado, con el apoyo de la incubadora de inicio de UCL Hatchery.



Él y su equipo también están investigando si el dispositivo podría ser útil para medir los niveles de glucosa de las muestras de cerumen, para monitorear la diabetes y potencialmente incluso los anticuerpos COVID-19.



El Dr. Herane-Vives dijo: "Después de este exitoso estudio piloto, si nuestro dispositivo resiste un mayor escrutinio en ensayos más grandes, esperamos transformar el diagnóstico y la atención de millones de personas con depresión o afecciones relacionadas con el cortisol, como la enfermedad de Addison y el síndrome de Cushing. y potencialmente muchas otras condiciones ".