Salud.-Un estudio aporta nuevas estimaciones de los riesgos de cáncer de mama asociados con la terapia de reemplazo

Un nuevo estudio publicado hoy por 'The BMJ' proporciona nuevas estimaciones de los mayores riesgos de cáncer de mama asociados con el uso de diferentes preparaciones de terapia de reemplazo hormonal (TRH).



Confirma que el uso de THS está asociado con un mayor riesgo de cáncer de mama, especialmente para las mujeres mayores. Sin embargo, sugiere que, para el uso de THS a más largo plazo, los mayores riesgos son menores que los informados en un metaanálisis reciente que combinó los resultados de 24 estudios.



El estudio también muestra una disminución más notable de los riesgos una vez que se ha detenido la TRH, en comparación con el mismo metanálisis.



La TRH se utiliza para aliviar los síntomas de la menopausia, como sofocos y sudores nocturnos. Los tratamientos incluyen tabletas que contienen solo estrógeno o una combinación de estrógeno y progestágeno, así como parches, geles y cremas.



Investigaciones anteriores han demostrado que el uso prolongado de tabletas de TRH se asocia con un mayor riesgo de cáncer de mama, principalmente debido a los progestágenos.



El año pasado, un gran metanálisis informó riesgos de cáncer de mama más altos de lo esperado asociados con la TRH, pero aún existe incertidumbre sobre los riesgos asociados con los diferentes tipos y duraciones de TRH.



Así que los investigadores de las universidades de Nottingham y Oxford se propusieron evaluar las diferencias en los riesgos de cáncer de mama asociados con los componentes hormonales individuales utilizados en la TRH.



Utilizaron dos bases de datos de atención primaria del Reino Unido (QResearch y CPRD) vinculadas a registros hospitalarios para comparar las prescripciones de TRH de 98.611 mujeres de 50 a 79 años a las que se les diagnosticó cáncer de mama entre 1998 y 2018 con las de 457.498 mujeres de la misma edad y del mismo consultorio general que no desarrollaron cáncer de mama.



Analizaron los riesgos por tipo de TRH (estrógeno solo y terapia combinada de estrógeno y progestágeno), por uso reciente (1-5 años) y pasado (5 años o más), y por corto plazo (menos de 5 años) y largo plazo (5 años o más) de uso. Se tuvieron en cuenta otros factores relevantes como el tabaquismo, el consumo de alcohol, las condiciones preexistentes (comorbilidades), los antecedentes familiares y otros fármacos prescritos.



En general, 33.703 (34%) mujeres con un diagnóstico de cáncer de mama y 134.391 (31%) controles habían usado THS recientemente o en el pasado. Los aumentos de riesgo se asociaron principalmente con los tratamientos de estrógeno-progestágeno, pero pequeños aumentos también se asociaron con los tratamientos de estrógeno solo.



Por ejemplo, para las usuarias recientes a largo plazo, en comparación con las que nunca lo usaron, hubo un aumento del riesgo asociado del 15% de desarrollar cáncer de mama para la terapia con estrógenos solos, mientras que hubo un riesgo aumentado asociado del 79% para la terapia combinada de estrógenos y progestágenos.



El uso anterior a largo plazo de la terapia con estrógeno solo y el uso anterior a corto plazo de estrógeno-progestágeno no se asociaron con un mayor riesgo. Sin embargo, el riesgo asociado con el uso de estrógenos-progestágenos a largo plazo en el pasado permaneció aumentado (16%).



Para poner estos riesgos en contexto, en las usuarias recientes de estrógeno solo, se esperaría entre tres (en mujeres más jóvenes) y ocho (en mujeres mayores) casos adicionales por cada 10.000 mujeres al año, y en las usuarias de estrógeno-progestágeno entre nueve y 36 casos adicionales por 10.000 mujeres al año. Para las usuarias anteriores de estrógeno-progestágeno, los resultados sugerirían entre dos y ocho casos adicionales por cada 10.000 mujeres.



Este es un estudio observacional, por lo que no se puede establecer la causa, y los investigadores señalan algunas limitaciones que pueden haber afectado la precisión de sus resultados. Sin embargo, dicen que este fue un estudio grande, que utilizó fuentes consistentes de datos de atención primaria del "mundo real", y los resultados fueron similares después de análisis adicionales, lo que sugiere que los hallazgos resisten el escrutinio.



Como tal, dicen que este estudio confirma que la exposición a la mayoría de los medicamentos de TRH se asocia con un mayor riesgo de cáncer de mama, y que los niveles de riesgo varían entre los tipos de TRH, con mayores riesgos para los tratamientos hormonales combinados y para una mayor duración de uso.



Sin embargo, los hallazgos también sugieren un menor riesgo de cáncer de mama asociado con el uso de THS a más largo plazo, y una disminución más pronunciada del riesgo una vez que se ha detenido la TRH, lo que contrarresta los riesgos más altos de lo esperado informados en el metaanálisis recientemente publicado.



"Nuestros resultados añaden más evidencia a la base de conocimientos existente y deberían ayudar a los médicos y a las mujeres a identificar la formulación y el régimen de tratamiento de TRH más adecuados, y proporcionar información derivada de manera más consistente para los expertos en salud de la mujer, los investigadores de la salud y los profesionales de políticas de tratamiento", concluyen.