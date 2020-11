Rins dice no sentir "ninguna presión" y espera "seguir con buenos resultados"

El piloto Alex Rins (Team Suzuki ECSTAR). EFE/Javier Cebollada. EFE/Javier Cebollada/Archivo

Madrid, 4 nov (EFE).- El español Alex Rins (Suzuki GSX RR) ha dicho que "al llegar a las tres últimas carreras" no siente "mucha presión" ya que está "seguro" de que sus "resultados han sido muy buenos" y espera "continuar esa tendencia".

No obstante, Alex Rins señaló en la nota de prensa del equipo Suzuki que quiere "seguir trabajando como siempre y ver simplemente qué pasa".

"He tenido algunos buenos resultados en Valencia en el pasado, así que estoy feliz de volver a la pista y ver de lo que somos capaces este fin de semana", incidió Rins.