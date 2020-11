¿Qué le ha pasado a Fernando Verdasco?

08/05/2019 Fernando Verdasco presume de hijo con Rafa Nadal en 'Roland Garros' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSÉ OLIVA



MADRID, 4 (CHANCE)



Parece que este año no está siendo el mejor para Fernando Verdasco. Hace unos días confesaba a través de su red social de Instagram que daba por acabada la temporada, pero es ahora cuando la rabia y la tristeza le consumen por dentro. En sus últimas historias en Instagram vemos que está en Los Ángeles y ¡atención! porque nos hemos quedado muy desconcertados al haber su última imagen.



En ella podemos ver como el jugador de tenis se encuentra en una camilla de hospital tumbado, habiendo puesto en la imagen una frase que nos ha dejado muy preocupados: "hard day at the office" y con una vía puesta en el brazo. No sabemos si se trata de un chequeo rutinario o es que le ha pasado algo por lo que ha tenido que ser ingresado de urgencia.



Tendremos que esperar más tiempo para que el tenista nos saque de dudas a través de sus redes sociales... ya que además de la vida tan rutinaria que lleva, lo único que esperamos es que no sea nada grave ya que recordemos que él y Ana Boyer viven uno de los momentos más especial por estar esperando a su segundo hijo.