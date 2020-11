Portaltic.-Spotify lleva el 'streaming' de música directamente desde Apple Watch a más usuarios

01/01/1970 Apple Watch series 6 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE



MADRID, 4 (Portaltic/EP)



Spotify ha ampliado a más usuarios el soporte para la retransmisión de música y 'podcasts' directamente en el Apple Watch sin necesidad de un iPhone.



La plataforma de música en 'streaming' inició en septiembre las pruebas para retransmitir música directamente en la aplicación para Apple Watch.



Este martes, más usuarios del teléfono inteligente de Apple han empezado a recibir la función, que hace que la retransmisión de música y 'podcasts' no necesite de la mediación de un iPhone.



Como señalan en 9to5Mac, la actualización no requiere de la interacción de los usuarios, quienes, al recibirla, han empezado a ver un mensaje que les insta a pinchar en la 'app' para iniciar con la retransmisión.



Este soporte, no obstante, es limitado, ya que no tiene opción de búsqueda, aunque puede configurarse Siri para que haga esta función.