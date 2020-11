Portaltic.-Pixel 5 de Google activa de forma automática la carga inalámbrica inversa al conectarse a la corriente

04/11/2020 Carga inalámbrica inversa en Pixel 5 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



MADRID, 4 (Portaltic/EP)



El nuevo buque insignia móvil de Google, Pixel 5, que la compañía presentó a finales de septiembre, cuenta con una función que activa de forma automática la carga inalámbrica inversa al conectarse a la corriente.



A diferencia de otros dispositivos, el 'smartphone' Pixel 5 activa automáticamente la función de compartir batería al conectarse con un cargador USB tipo C, según ha informado el portal 9to5Google.



Los usuarios con un Pixel 5 recibirán una notificación la primera vez que se active la función, pero el teléfono lo hará de forma automática cada vez que se conecte a un cargador USB-C.



Además, Pixel 5 también apaga de forma automática la función de compartir batería si no detecta ningún dispositivo que use esa energía, para evitar que se caliente demasiado.



"Cuando tu teléfono Pixel está enchufado cargándose, la función 'Compartir batería' se activa automáticamente durante un rato. Si el teléfono no detecta ningún dispositivo que esté utilizando su energía durante ese tiempo, la función se desactiva automáticamente. Cuando el teléfono no está enchufado, la función debe activarse de forma manual", indica Google en su página de soporte.



Para activar la función, los usuarios deberán abrir los ajustes de su teléfono, seleccionar el apartado 'Batería' y después 'Compartir batería'.