Omar Montes se pronuncia sobre la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

MADRID, 4 (CHANCE)



Omar Montes es amigo tanto de Kiko Rivera como de Isabel Pantoja, pero todavía no había tomado partido públicamente sobre la brutal guerra que mantienen, con un tenso duro de declaraciones, desde hace unas semanas. Con motivo de la publicación de la exclusiva en la que el Dj ataca a la tonadillera y desvela cómo es en realidad como madre y abuela - unas palabras de las que la artista no sale bien parada - hemos podido hablar con Omar que, por primera vez, habla, de un modo surrealista y riéndose claramente de las preguntas, del enfrentamiento entre madre e hijo.



- CH: Omar, no sé si tu estabas al tanto de la entrevista que ha dado Kiko hablando sobre su madre.



- OMAR: ¿Quién?



- CH: Kiko Rivera. Dice que está muy decepcionado con ella y es una exclusiva bastante fuerte contra su madre. ¿Tú te podías imaginar algo así?



- OMAR: Yo no lo sé. Yo es que cómo no estaba tampoco te puedo decir nada.



- CH: Dice que se ha dado cuenta que era y que lo ha tenido engañado toda la vida.



- OMAR: ¿A quién?



- CH: A Kiko su madre. Kiko dice de Isabel Pantoja, su madre, que le ha tenido engañado toda la vida.



- OMAR: ¿Qué Kiko?



- CH: Kiko Rivera, su hijo. ¿No sabías nada de esto?



- OMAR: ¿De qué?



- CH: De la entrevista.



- OMAR: ¿Pero que han hecho?



- CH: Kiko Rivera ha dado una entrevista hablando de su madre. De Isabel Pantoja.



- OMAR: De la madre de Kiko, exacto.



- CH: Hablando de que se ha sentido engañado por ella toda la vida y que no lo va a permitir. Ha pedido incluso a los abogados que enseñen el testamento de su padre.



- OMAR: ¿Pero qué abogados? A lo que tengo aquí colgados.



- CH: Bueno, tú me imagino que cómo amigo de las dos partes...



- OMAR:(Se ríe falsamente) Es tremendo.



- CH: Cómo amigo de las dos partes no te vas a poner...



- OMAR: Es que te lo juro que no sé que me estás contando. Es que me acabo de levantar para ser sinceros, Me acabo de levantar y no he visto nada.



- CH: ¿Tú has hablado con Kiko e Isabel últimamente?



- OMAR: ¿Con qué Kiko?



- CH: Rivera. Es que tienes muchos amigos que se llaman Kiko. ¿Cómo quieres que le llame?



- OMAR: Príncipe. Kike no lo sé porque Kike... Ese es otro.



- CH: ¿Has hablado hace poco con príncipe?



- OMAR: Hombre, es un ser de luz.



- CH: ¿Pero sabías que últimamente llevaba una época un poco malilla? Contó también en un programa de televisión que había pasado una mala época porque había tenido depresión.



- OMAR: Yo sí que tengo depresión. Porque me he visto hoy un videoclip que ha hecho Daddy Yankee con Raw Alejandro y es que son tremendas. Son muy tremendas.



- CH: Tú no te quieres meter en la relación de madre e hijo porque los dos son amigos tuyos, ¿verdad?



- OMAR: Yo es que soy un ser de luz. Es que no sé que decirte es que soy un príncipe y ahora mismo no sé que decirte. Lo único que te puedo decir es que Dios te ama.