Mónica Pont sale en defensa de Miguel Bosé asegurando que es muy buena gente y muy buen padre

18/11/2019 Mónica Pont está triunfando como actriz en México EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La actriz y modelo, además, habla del complicado momento que está viviendo Ana Obregón tras la muerte de su hijo Aless.



MADRID, 4 (CHANCE)



Mónica Pont, que está triunfando como actriz en México, reaparece para contarnos, en una extensa entrevista, cómo se ha adaptado a la vida lejos de España, qué proyectos tiene y si se plantea volver a nuestro país. Amiga de Ana Obregón, nos habla del complicado momento que está viviendo la actriz tras el fallecimiento de su hijo Aless y, además, sale en defensa de Miguel Bosé, del que asegura que habría que hacerle "un monumento".



- ¿Cómo es tu nueva vida después de marcharte?



- La verdad es que toco madera y por los tiempos que corren yo no me puedo quejar, estoy con proyectos, trabajando en Ciudad de México y en Los Ángeles y muy bien. Creo que me hacía falta un cambio para renovar, estoy feliz la verdad. Por el momento no tengo pensado volver, Navidades sí, eso sí, me encantaría como cada año mi visita obligada a las pistas de Baqueira, pero ya veremos.



- Ahora no tienes pensado volver pero al irte también te lo pensaste, qué orgullo, cómo has sabido adaptarte a México.



- Creo que en la vida nada es para siempre, en la vida hay que reinventarse, hay que seguir luchando todos los días, crees que tienes un negocio y ese negocio es para siempre y te das cuenta de que no. A mí me pasaba lo mismo, en España los trabajos que a mí me hubieran gustado hacer no me los ofrecían, me vine aquí y la verdad es que no estoy parando de trabajar. Les gusta mi trabajo, confían en mí, valoran mucho el trabajo no si has salido con uno o con otro, valoran al artista por eso se fueron también varios cantantes españoles. Rocío Dúrcal vino aquí y se hizo famosísima, la valoraron en México no en España.



- ¿Te han valorado más la parte personal o la profesional?



- En España yo fui conocida por mi faceta profesional, nadie me conocía y me conocieron gracias a Hostal Royal Manzanares junto a la gran Lina Morgan. Yo he hecho muchas cosas profesionalmente pero parece que mi vida personal se comió a la actriz. Hay errores que porque era muy jovencita cuando empecé yo cometí. Sé que hay ciertos actores que dan más morbo que otros, pero es tuya, tienes que preservarla, no puedes hablar alegremente sobre cómo estas sentimentalmente porque luego eso son los titulares que venden. A mí me interesa que los titulares que vendan tenga que ver con mi profesión, casi no es así con ninguno de los actores.



- ¿El titular que más daño te ha hecho?



- Me acuerdo que un periodista por teléfono me dijo, tú con todo lo que te pasó con tu historia del niño hubo algún momento que pensaste en tirar la toalla, en abandonar todo... yo le dije sí, la verdad es que sí. Titular: "Quise suicidarme". Es una pena que la vida profesional de alguien esté eclipsada por la vida personal de alguien. Es igual, no voy hacia atrás nunca, ahora positivismo. Yo animo a mucha gente a que haga eso, que no tire la toalla en lo que esté, en sus ilusiones o en su trabajo, si en un momento dado esta pandemia les ha cerrado el negocio, que piensen en otro pero nunca hay que tirar la toalla. Nosotros venimos aquí a aprender y es lo que estamos haciendo hasta que nos vamos.



- ¿Cómo está tu corazón?



- Pues mira yo de mi corazón no hablo, mi corazón está muy bien. Mi vida privada va a ser mi vida privada y voy a hacer con ella lo que me dé la gana pero no lo voy a airear más ni voy a conceder más entrevistas sobre mi vida privada. Que me sacan unas fotos en una playa* pues mira fenomenal. Si quiero hablar de ello, no. A disfrutar de la vida que son dos días, estamos de paso.



- Se ha ido mucha gente para México, ¿te has encontrado a Miguel Bosé?



- Él está muy bien y también huyendo de 'paparazzis'. Es una gran persona, maravilloso Miguel. Alguien a quién deberíamos hacerle un monumento en España. Miguel Bosé es un grandísimo profesional, una maravilla de persona. España no cuida a sus artistas. Si puede los machaca. Este señor es uno de nuestros artistas que ha marcado una época, ha marcado muchos años de historia en el mundo de la canción, es como Luis Miguel aquí en México, deberíamos cuidar a nuestros artistas, es un problema la sociedad española. También me meto con los programas de televisión, hay muchos que destruyen en vez de construir, como eso desgraciadamente vende porque es lo que la sociedad quiere, así estamos.



- Has dicho que Miguel es muy buena persona.



- Es muy buena gente y muy buen padre, tiene unos niños preciosos.



- El juez le ha dado la razón a Miguel Bosé.



- Algo le tiene que salir bien, cuando uno es bueno algo te tiene que salir bien. De todas formas te diré una cosa, hablando de jueces yo no me creo nada. La justicia es, tener la razón, saberla exponer y que te la quieran dar, a veces los jueces no te la quieren dar.



- Ha sido compañera de profesión Ana Obregón, ¿has podido hablar con ella?



- La escribí cuando Áless falleció y me dijo una palabra muy bonita, 'Mónica nosotras dos tenemos en común que somos madres con hijos únicos, sabes perfectamente lo que es perder a ese hijo'. Aunque yo no lo he perdido, yo tengo a mi hijo pero lo veo muy poquito, de madre a madre yo podía entender muy bien cómo ella se sentía. Áless era una maravillosa persona, ya lo ha visto toda España.



- Qué gran lección dio él en vida y qué gran lección está dando Ana.



- Yo siempre he defendido a Ana, cuando estaba en 'Hostal royal manzanares' me decían, Ana tal y cual. Ana es la tía más currante del mundo, es la mujer más trabajadora del mundo, buena madre, buena amiga, buena compañera. cuando estaba en televisión tenía su parte de corazón, daba muchas entrevistas, pero luego lo que queda es esa profesional que ha hecho más de 20 programas de televisión, varias series, películas, la llamaban 'Anita la fantástica' pero y qué, qué le guste exagerara sus cosas pero ahí está, ha sido una gran profesional, una gran madre, una gran compañera, yo siempre la he querido mucho y siempre la querré.



- Tiene mucha fuerza, ¿Crees que la volveremos a ver actuando?



- Yo creo que no. Veréis a Ana cuando ella esté bien porque toda España está esperando saber cómo se siente, apoyarla* pero volver a trabajar, no sé. Os voy a contar algo que Lina Morgan me dijo, 'se me apagó la luz que era mi hermano José Luis, él me firmó esta última serie, no creo que haya muchas más. Ya no estoy con fuerzas para seguir trabajando y ahí quedó'. Lo mismo pasará con Ana, a Ana se le ha apagado la luz con su hijo, no creo que la veamos. La veremos en alguna entrevista pero no, Ana ya no será la misma.



- Ahora se está centrando en la meditación.



- Bueno, tiene que buscar, cada uno tiene que buscar su duelo, pasar su duelo de la mejor forma que pueda. La pérdida de un hijo nunca se supera.