Mir y Quartararo, Suzuki y Yamaha, ante una gran oportunidad de alejarse

El piloto francés de Petronas Yamaha, Fabio Quartararo, acompañado de los españoles de Suzuki, Joan Mir (i) y Alex Rins (d), en el podio tras conseguir el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente, en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Cataluña de MotoGP. EFE/Alejandro García/Archivo

Madrid, 4 nov (EFE).- El español Joan Mir y el francés Fabio Quartararo, pilotos de la Suzuki GSX RR y la Yamaha YZR M 1, respectivamente, van a disfrutar de una primera gran oportunidad de destacarse del resto de rivales con la disputa del Gran Premio de Europa de MotoGP en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, una pista más que favorable a las características técnicas de sus mecánicas.

Este fin de semana tendrán la primera de dos oportunidades para conseguir acercarse a sus objetivos, que en ambos casos no son otros que el título mundial, en un circuito que ambos conoce muy bien pues "han crecido" a la sombra de él o, mejor dicho, del FIM CEV Repsol y de las carreras en trazados nacionales, entre ellos el "Ricardo Tormo", un circuito corto y sinuoso.

La corta recta del trazado de la Comunidad Valenciana favorece mucho más las cualidades de las Suzuki o Yamaha pues se adaptan mucho mejor a las características de sus motos que, por ejemplo, a las rapidísimas Ducati de los italiano Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Francesco Bagnaia o el australiano Jack Miller.

Pero las suyas no serán las únicas Suzuki o Yamaha en liza, pues tras su estela, con opciones al título, pelean por acercarse y romper la racha de sus rivales tanto Alex Rins con la moto de Hamamatsu, como Maverick Viñales con la de Iwata.

El "Ricardo Tormo" es un circuito que suele gustar a casi todos los pilotos, salvo al italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), pues el nueve veces campeón del mundo de motociclismo no se encuentra demasiado cómodo en esa pista, también de infaustos recuerdos para él, pues ahí perdió el título de 2006 frente al estadounidense Nicky Hayden (Repsol Honda RC 212 V).

Las condiciones actuales son bien distintas pues al trazado de la Comunidad Valenciana quienes llegan en mejores condiciones, por este orden, son Joan Mir y Fabio Quartararo, que seguro buscarán dar un golpe de efecto que refrendar siete días más tarde en el mismo escenario para llegar, por primera vez, al final de la temporada en el circuito portugués de Portimao, un dato muy a tener en cuenta pues un error en el "Ricardo Tormo" podría "sepultar" las aspiraciones de cualquiera de ellos, aunque además de los errores también habrá que tener en cuenta a una serie de pilotos.

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) es otro de los pilotos que llegan en posición de luchar por el título, pese a sus altibajos en las últimas carreras con el rendimiento de su moto y los neumáticos, que no le dejan dormir tranquilo, así que el piloto de Roses (Gerona) tendrá que intentar dar un giro a esa situación para conseguir ser competitivo desde los primeros instantes del fin de semana.

En las mismas condiciones que Maverick Viñales podría decirse que se encuentra el italiano Andrea Dovizioso, si bien en su caso parece que Cheste no es el mejor escenario para pedirle el máximo a su Ducati Desmosedici GP20, que se desenvuelve mucho mejor en circuitos rápidos y de largas rectas, aunque ostenta el récord de velocidad máxima, como no podía ser de otra forma.

Otro italiano, Franco Morbidelli, puede tener nuevamente la oportunidad de brillar, como ya hizo anteriormente con su victoria en la segunda carrera de Motorland Alcañiz y que le permite ocupar la cuarta plaza en la provisional del mundial a 25 puntos de distancia del líder, Joan Mir.

Algo más atrás, pero como muy bien dice él mismo, aún con opciones matemáticas al título, se encuentra Alex Rins (Suzuki GSX RR), y por ello con ganas de destacar en un circuito que también se le da muy bien al barcelonés.

La historia de los pilotos de Repsol Honda será otra pues confirmada la ausencia del todavía vigente campeón, Marc Márquez, de quien todos los indicios apuntan que no se reincorporará a la competición en la actual temporada, parece que su hermano Alex Márquez es quien cuenta con más posibilidades de luchar por el podio, al que ya ha subido en dos ocasiones y en el que también anhela estar el japonés Takaaki Nakagami.

Los pilotos de KTM también pueden tener su cuota de relevancia, en particular Pol Espargaró, que afronta sus últimas carreras sobre la RC 16 y todavía sin haber subido a lo más alto del podio, por lo que ese será su principal y casi único objetivo, despedirse de la marca a la que ha hecho crecer, con un triunfo que, por ejemplo, si han conseguido el surafricano Brad Binder o el portugués Miguel Oliveira, que sí continuarán la próxima temporada bajo la órbita del fabricante austríaco.

Más complicado lo va a tener otro español, Aleix Espargaró, que no parece conseguir el rendimiento necesario de su Aprilia RS-GP, para cuya plaza de piloto probador "suena" últimamente el cinco veces campeón del mundo español, Jorge Lorenzo.

Juan Antonio Lladós