MERCADOS A.LATINA-Monedas cierran al alza en volátil jornada por incertidumbre sobre elecciones EEUU

(Agrega precios de cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 4 nov (Reuters) - La mayoría de las monedas de América Latina cerraron con ganancias el miércoles, en una sesión marcada por una alta volatilidad producto de la incertidumbre en torno al resultado de la elección presidencial de Estados Unidos, que ha estado más reñida de lo esperado. * El billete verde recortó parte de sus ganancias de primera hora pero se mantenía al alza, luego de que los primeros resultados de los comicios reflejaran una pelea pareja, lo que sorprendió a inversores que esperaban una victoria contundente del demócrata Joe Biden. * El dólar subió frente a una canasta de monedas después de que parecía poco probable que los demócratas tomaran el control del Senado de Estados Unidos, lo que llevó a los inversores a deshacer las apuestas de sobre un potencial gran paquete fiscal. * El demócrata Joe Biden mantuvo una estrecha ventaja en Wisconsin después de que se completó el recuento de votos en el estado crucial, un gran impulso en su búsqueda para arrebatarle la presidencia a Donald Trump. * Sin embargo, la llamada "ola azul" de votos demócratas no surgió como muchos esperaban, por lo que es probable que los republicanos mantengan el control del Senado y se opongan a cualquier aumento masivo del gasto público. * El peso mexicano cotizó al cierre en 20,9980 por dólar, con un ligero avance del 0,48% frente al precio de referencia de Reuters del martes. * El índice referencial S&P/BMV IPC de la bolsa mexicana, que integran las 35 firmas más líquidas del mercado, bajó un 0,14%, a 37.412,32 puntos. * El real brasileño se apreció un 1,8%, a 5,60 unidades por dólar, mientras que el índice de acciones Bovespa subió un 1,9%, a 97.803 unidades. * En Argentina, el peso bajó un 0,13%, a 79,03 por dólar, regulado por el Banco Central, al tiempo que el índice Merval de la bolsa de Buenos Aires cayó un 1,95%, luego de cuatro jornadas consecutivas de ganancias. * El peso chileno se depreció un 0,3%, a 756,80/757,10 unidades por dólar en una sesión volátil. En tanto, el principal índice de la bolsa, el IPSA, cedió ganancias de primera hora y cerró la jornada con una baja de un 0,1%, a 3.518,05 puntos. * El peso colombiano cedió ganancias y cerró estable en 3.814,82 unidades por dólar, mientras que el índice accionario de la bolsa de Colombia, el COLCAP cerró con alza de un 0,44% a 1.156,41 puntos. * "La gran victoria pronosticada de Biden no ha llegado, y ahora estamos viendo una victoria estrecha para cualquiera de los candidatos. Podría llevar días, si no semanas, tener un resultado oficial", dijo Carlo Alberto de Casa, analista jefe de ActivTrades. * El sol peruano mostraba un alza de un 0,25%, a 3.5998 por dólar, al tiempo que el referente de la bolsa cayó un 0,82%, a 466,35 unidades. Cotizaciones a las 2127 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.120,88 0,55 0,56 emergentes MSCI América Latina 1.860,45 2,72 -36,24 Bovespa Brasil 97.866,81 1,97 -15,3733 IPC México 37.412,32 -0,14 -14,08 Argentina MerVal 47.028,37 -1,953 55,16 COLCAP Colombia 1.156,41 0,44 -30,44 IPSA Chile 3.518,05 -0,1 -31,09 Selectivo Perú 466,35 -0,82 -8,98 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,6635 1,47 -29,03 Peso Mexicano 20,9300 0,95 -9,75 Peso chileno 754,1 2,47 0,00 Peso colombiano 3.813,57 1,39 -13,85 Sol peruano 3,5998 0,43 -7,99 Peso argentino 78,87 -1,56 -24,55 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Nelson Bocanegra en Bogotá y Noé Torres en Ciudad de México. Editado por Fabián Cambero)