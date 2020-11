MCM pide a un juez que declare al Barça en concurso de acreedores

La empresa Muro Cortina Modular Renting (MCM) ha presentado un demanda ante el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Barcelona en la que solicita que se declare al FC Barcelona en concurso de acreedores para cobrar los 3,5 millones de euros que le reclama a la entidad azulgrana por la construcción de la fachada de doble piel del edificio de La Masia. EFE/Alejandro García/Archivo

Barcelona, 4 nov (EFE).- La empresa Muro Cortina Modular Renting (MCM) ha presentado un demanda ante el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Barcelona en la que solicita que se declare al FC Barcelona en concurso de acreedores para cobrar los 3,5 millones de euros que le reclama a la entidad azulgrana por la construcción de la fachada de doble piel del edificio de La Masia.

En la demanda, a la que ha tenido acceso EFE, MCM solicita el concurso necesario del club ante la posibilidad de que este entre en una situación de "insolvencia inminente".

La parte demandante fundamenta su petición en que es público y notorio que el Barça ha constituido una mesa de negociación con sus trabajadores, incluidos los deportistas profesionales, para renegociar sus nóminas con el objetivo de asegurar la supervivencia económica de la entidad tras la pandemia del coronavirus.

MCM alega que la deuda que el club mantiene con él (los 1,9 millones más IVA que costó la doble fachada más los intereses de demora) y que tiene su origen en el contrato que ambas partes firmaron el 22 de diciembre de 2010 bajo la presidencia de Sandro Rosell, venció el 30 de junio de 2017.

De hecho, la empresa incluyó al FC Barcelona en el registro de morosidad del ASNEF en marzo de 2018. Y ambas partes mantienen demandas cruzadas sobre este asunto, ya que la entidad azulgrana alega daños estructurales en la doble piel de la fachada de La Masia sobre los que debía proyectarse publicidad que le ha costado más de 250.000 euros en reparaciones hasta la fecha.

En su día, los tribunales ya desestimaron íntegramente una demanda de MCM en la que reclamaba al Barça una indemnización de 99,3 millones de euros por incumplimiento de contrato, al entender que el club no le había permitido explotar la publicidad del edificio de Sant Joan Despí en los términos pactados.

Además, el juez condenó a Muro Cortina Modular Renting a pagar las costas procesales a las que tuvo hacer frente el demandado, más de 900.000 euros que el FC Barcelona asegura a EFE que aún no ha cobrado.

Ahora, MCM insiste en el cobro de la fachada de La Masia, presentando una nueva demanda en la que solicita al juzgado que declare al club en concurso necesario, para "no menoscabar los derechos de los acreedores" dada su aparente situación de "estrangulamiento financiero".

La demanda llega en una situación especialmente delicada para el FC Barcelona, en manos de una comisión gestora que sustituye provisionalmente a la junta directiva recién dimitida y con capacidad para convocar elecciones y realizar únicamente los actos imprescindibles para mantener la actividad normal de la entidad.

Por eso, MCM solicita al juzgado, entre sus medidas cautelares, "la designación de un administrador concursal en sustitución de la actual junta gestora, presidida por Carles Tusquets, para mejor salvaguardia del patrimonio social del club".