Maradona en el quirófano: lo operan de un hematoma en la cabeza

La leyenda del fútbol argentino Diego Maradona, de 60 años, entró la noche del martes en el quirófano de un sanatorio privado para ser operado de un hematoma en la cabeza.

"Lo voy a operar yo de un hematoma subdural. Es una operación de rutina. Está lúcido. Él comprende. Está totalmente de acuerdo. Está muy tranquilo ", había adelantado en rueda de prensa su médico y cirujano, Leopoldo Luque.

Grupos de hinchas se concentraron en las puertas de la clínica, en la localidad de Olivos, al norte de Buenos Aires, donde desplegaron grandes banderas con su imagen y las leyendas "¡Fuerza Diego!", entre otras de aliento al ídolo.

Uno de ellos, Oscar Medina, dijo a la AFP: "Vine con mi esposa a hacer el aguante al jugador más grande de todos los tiempos. Una vez más la salud le jugó una mala pasada pero tiene anticuerpos para recuperarse con el apoyo del pueblo. ¡Te queremos Diego Armando!".

Cinco días después de su festejado 60ª cumpleaños, Maradona había sido trasladado en una ambulancia desde su internación en un sanatorio de La Plata, a 60 km al sur de la capital.

"Me genera mucha tristeza e impotencia, pero vamos a estar al lado de él hasta el último día. Si él está peleándola, nosotros le vamos a hacer el aguante", dijo otro aficionado, Matías Di Sciosio.

En la ambulancia lo había acompañado Gianinna, una de sus hijas. Decenas de hinchas lo despidieron al grito de "Maradó, Maradó...".

- Sufría un malestar -

Consultado sobre si fue un golpe, el médico dijo que "los pacientes suelen no recordar" lo qué pasó. "Son imperceptibles los hematomas", precisó.

El emblemático excapitán de la Albiceleste había sido internado el lunes para una serie de chequeos médicos a raíz de un malestar. En una tomografía se le encontró el hematoma.

"La operación consiste en una incisión pequeña para drenar la sangre. En 24 ó 48 horas el paciente puede salir de la internación", dijo el neurocirujano Raúl Matera al canal TyC Sports.

El médico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Donato Villani estaba con Maradona en el momento de llegar Luque con el resultado de la tomografía. "A Diego lo vi mejor que otros días", reveló.

Más temprano las noticias eran distintas. Luque había informado que Maradona estaba "mucho mejor que ayer, con muchas ganas de irse".

"Quisiera que se quede un día más. Está anémico, un poco deshidratado, hay que corregirle esto y ver que siga mejorando", había declarado.

Confinado desde marzo por la pandemia del coronavirus, por ser paciente de riesgo, el DT de Gimnasia La Plata apareció el viernes en público muy desmejorado y con dificultades para caminar y hablar en su cumpleaños 60 al reanudarse el fútbol de primera división.

El campeón mundial en México-1986 acudió al estadio donde fue homenajeado por su aniversario, pero tuvo que retirarse antes de la media hora de juego, sin poder disfrutar de la goleada 3-0 de su equipo sobre Patronato.

- #Fuerza Diego -

Hinchas de Gimnasia se concentraron en el sanatorio para dejar mensajes de aliento y deseos de mejoría, junto a banderas del 'Lobo' platense y con el rostro de su ídolo.

"Lo que más necesita es el apoyo de la gente. Pasó bien la noche, está bien de ánimo. Estuvimos bromeando, caminando", dijo Luque. El hashtag Fuerza Diego se multiplicó en las redes.

Recuperado hace años de su adicción a las drogas duras, Maradona está medicado con tranquilizantes y ansiolíticos y consume alcohol.

Luque explicó que por el bypass gástrico al que se sometió Maradona en 2005 para adelgazar 50 kilos, tiene dificultad para retener el hierro, lo que lo hace más propenso a las anemias.

Una de sus exparejas, Rocío Oliva, dijo que se comunicó el lunes con Claudia Villafañe, con quien Maradona estuvo casado por 24 años antes de divorciarse en 2000. "Cuando hablé con Claudia me dijo que él dice que tiene un sueño, que es juntar a sus hijos, y que ella lo puede ayudar".

"No se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora lo único importante es que el esté bien...Por el bien de todos/as chupasangre, qué no le pase nada", advirtió este martes Dalma, la primera hija que tuvieron Maradona y Villafañe. "Me parte el alma verlo así", había escrito su hermana Gianinna en las redes.

Dalma y Giannina fueron por muchos años su cable a tierra y se permiten enojarse, distanciarse y amigarse con su padre, tanto como criticar a su "entorno".

Además de Dalma y Gianinna, Maradona es padre de Jana, de 24 años, de Diego Junior, de 34 años, y de Diego Fernando (7). Su abogado, Matías Morla, dijo el año pasado que tendría otros tres hijos en Cuba, sin reconocer.

Maradona ha sufrido numerosos problemas de salud, la mayoría por excesos. Entre los más graves figuran una crisis cardíaca por sobredosis de drogas en el 2000 en el balneario uruguayo de Punta del Este y cuatro años más tarde una doble afección coronaria y respiratoria que lo tuvo al borde la muerte.

