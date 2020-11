Los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán equipan una presunta escuela en México

Fotografía de la escuela financiada por los hijos de El Chapo, este martes, en Culiacán (México). EFE/Juan Carlos Cruz

Culiacán (México), 3 nov (EFE).- Los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán equiparon una supuesta escuela con pantallas, bancas, sillas, uniformes, equipo de cómputo e internet para que 90 estudiantes de primaria de la capital de Sinaloa, estado del noroeste del país norteamericano, continúen con sus estudios en la pandemia.

Esmeralda, una de las instructoras voluntarias del nuevo centro escolar en la colonia Ampliación Bicentenario, uno de los barrios más pobres de Culiacán, aseguró a Efe que no hubo condicionamiento alguno de los llamados Chapitos hacia la comunidad.

"La ayuda la recibimos de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, de los hijos del Chapo Guzmán, por medio de otras personas. Ellos no vinieron en persona, pero mandaron a otras personas, pero la ayuda fue de ellos", aseveró en entrevista.

ARRAIGO COMUNITARIO

Pese a cumplir una condena de cadena perpetua desde hace un año en Estados Unidos, el exlíder del Cártel de Sinaloa y su familia aún cuentan con respaldo en su comunidad.

El apoyo de algunos sinaloenses también ocurre pese a el miedo latente que continúa a un año del "Culiacanazo", un operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, que detonó violencia en la ciudad con al menos ocho muertos.

Esmeralda afirmó que los hijos del Chapo han donado cuatro pantallas, computadoras, impresoras, mesas, bancos y acceso a internet.

La mujer también mencionó que habilitaron el baño con material, cercaron y techaron la escuela y donaron uniformes para todos los alumnos, incluyendo zapatos.

Los hijos del narcotraficante, aseveró, también han llevado despensas y útiles escolares.

Dijo que los hijos de El Chapo se enteraron por algunos medios sobre las necesidades que tiene la colonia, en la que viven personas de bajos recursos, entre las que la mayoría trabaja como pepenadores en el basurero municipal.

"Teníamos rato pidiendo ayuda para la escuela y ellos vieron la nota y nunca imaginamos que recibiríamos una ayuda de esa magnitud", indicó.

Sobre las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre los hijos del Chapo, Esmeralda argumentó que eso "es asunto de ellos", que los vecinos solo agradecen la ayuda recibida.

"Yo creo que eso es vida de ellos. La vida de ellos es muy aparte. Nosotros no somos nadie para juzgarlos a ellos, porque la verdad yo les agradezco lo que hicieron, ya independientemente de lo que ellos se dediquen o hagan", opinó.

AUTORIDADES DESCONOCEN

La Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) de Sinaloa no tenía conocimiento sobre el presunto espacio educativo que los hijos del Chapo han habilitado, aseguró a Efe César Quevedo, subsecretario estatal de educación básica.

"Nosotros tenemos una escuela con clave de centro de trabajo de Bicentenario, no tenemos extensiones. Lo que sabemos hasta ahorita que hemos investigado es que algunas personas con buena intención, quiero imaginarme que habilitaron un espacio para apoyar", manifestó.

El funcionario detalló que todos los niños que acuden a ese espacio están inscritos en las escuelas oficiales de la colonia (barrio) Bicentenario y que reciben clases a distancia a través de las plataformas digitales con los maestros o con libros y cuadernillos que brinda la Sepyc.

Los niños de Sinaloa, al igual que el resto del país, cursan sus clases a distancia desde marzo por la pandemia de la covid-19, que ha dejado más de 90.000 casos y 900.000 muertos en el país.

Quevedo argumentó que a la Secretaría no le corresponde investigar el origen del dinero.

"Nosotros nos encargamos del tema educativo y eso es lo que nos preocupa y nos ocupa, el tema educativo es la parte que nos corresponde, no el tema del origen de los recursos, creo que le tocaría a la Fiscalía General o a otra dependencia", justificó.