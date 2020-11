Los cubanos que votaron por Trump quieren cuatro años más de presión a Cuba

Un cubano-americano simpatizante de Donald Trump muestra 4 dedos de la mano en señal de "4 años más para el presidente Trump", mientras espera los resultados de las elecciones en el icónico café Versailles de la Calle Ocho en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/Giorgio Viera

Miami, 4 nov (EFE).- Los cubanos que votaron por el presidente Donald Trump, parte esencial de su triunfo en Florida, pues frenaron a Joe Biden en el importante y tradicionalmente demócrata condado de Miami-Dade, esperan ahora que consiga cuatro años más en la Casa Blanca para rematar su política de presión al Gobierno de Cuba.

Tras los festejos nocturnos en la Calle Ocho de la Pequeña Habana, dirigentes del exilio y ciudadanos de a pie de esta comunidad única en el universo latino de EE.UU. reflexionan en declaraciones a Efe sobre lo que puede pasar si Trump es reelegido.

"Este régimen (el de Cuba) solo sale del poder con presión sostenida", afirma Orlando Gutiérrez, dirigente de Directorio Democrático Cubano, organización en la Asamblea de la Resistencia Cubana.

PRESIÓN HASTA EL FINAL

El exilio cubano ha recobrado fuerzas desde que Trump llegó a la Casa Blanca y comenzó a desmantelar la normalización de relaciones con Cuba anunciada en 2014 por Barack Obama en acuerdo con el entonces presidente cubano, Raúl Castro.

Se dice que el senador republicano Marco Rubo, nacido en Miami de padres cubanos exiliados, es la voz que inspira a Trump en sus medidas de presión al régimen fundado por Fidel Castro hace más de 60 años.

Rubio escribió hoy en Twitter, en respuesta a mensajes de usuarios que dudaban de la victoria de Trump en un condado texano, que "una coalición multiétnica de clase trabajadora" logró reducir la ventaja demócrata en Miami-Dade de los 30 puntos que Hilary Clinton le sacó a Trump en 2017 a poco más de 7 puntos.

Trump ganó a Biden en Florida por 3,5 puntos según el escrutinio oficial todavía no definitivo de las elecciones presidenciales del martes, en las que aún no hay un ganador definido.

No solo los cubanos votaron por Trump en Miami-Dade, también venezolanos, nicaragüenses, colombianos y otros latinos que lo ven como un luchador contra el socialismo y por personas conservadoras de los muchos orígenes que coexisten en una sociedad tan diversa.

El entusiasmo por votar que se apoderó de los floridanos en esta elección y que llevó a las urnas a personas que nunca antes se interesaron por ejercer este derecho puede haber influido también.

En estas elecciones se sobrepasó con creces la participación de 2016. El Departamento de Elecciones de Florida la cifró hoy provisionalmente en 76,7 %.

¿FUERON LOS CUBANOS?

El grupo Cubanos por Biden, que se esforzó durante la campaña por minimizar las advertencias de Trump de que, con Biden, EE.UU será socialista, dijo este miércoles en Twitter que no fueron los cubanos los que frenaron a Biden sino el servicio de Correos.

Hoy una investigación dijo que un 27,5 % de los votos por correo en Miami-Dade no fueron entregados a las autoridades electorales a tiempo y se perdieron según las leyes de Florida.

"Creo que una mayoría de la comunidad se movilizó en diferentes maneras", dijo Gutiérrez cuando Efe le preguntó si fueron o no los cubanos.

A su juicio, "el exilio cubano votó masivamente en bloque en contra de un regreso a la política de Obama hacia Cuba (...) No puede ser más claro el mensaje: queremos un cambio real en Cuba, no aperturas hacia la tiranía comunista".

A preguntas de Efe sobre el costo de las sanciones y medidas de Trump para los cubanos de la isla, señaló que "la apertura económica hacia ese régimen no ayuda al pueblo de Cuba, alimenta a sus represores".

"Los que mejor conocemos a ese sistema somos los que lo hemos padecido. Tiene que seguir unida la política americana hacia Cuba con el logro de la libertad, o no beneficiará al pueblo. Por eso una política hacia Cuba como la de Obama, que ignore al exilio cubano, está condenada al fracaso", concluye.

CUBANOS DE A PIE OPINAN

Luis Madiedo, desarrollador de sistemas informáticos de Miami-Dade, coincide con Gutiérrez y se alegra "mucho" del triunfo del presidente en Florida.

"El voto cubano fue importante porque ahora están más convencidos de que la línea de los demócratas no conduce a nada. Los cubanos conocen bien a donde lleva esa línea, que se acerca al socialismo".

Calixto Domínguez, doctor en Biotecnología, cree que el "voto latino fue decisivo" para que Trump ganara en este estado.

"Ahora bien, creo que muchos cubanos, venezolanos y colombianos votaron a Trump porque creyeron en la campaña que decía que Biden es comunista (...) Yo no veo por ningún lado el comunismo de Biden", subrayó.

Domínguez cree que "la campaña de mentira de Trump en este aspecto fue bastante efectiva y además la pasión también funcionó".

La opositora cubana Rosa María Payá, que se encuentra en Miami, espera que "el ganador de estas elecciones en los Estados Unidos continúe el camino de presionar a los dictadores en solidaridad con el pueblo cubano que también reclama su derecho a decidir".

