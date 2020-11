Los 48 espectaculares años de Luis Figo, ¿leyenda del fútbol?

MADRID, 4 (CHANCE)



Luis Figo cumple hoy 48 años y lo hace con una espectacular forma física que a muchos dejan sin aire y es que no es fácil llegar a esa edad luciendo un torso y un cuerpo fuerte, trabajado del gimnasio. Ahora mismo, el jugador de fútbol tiene una vida de lo más envidiable para muchos, felizmente casado con Helene Svedin, con el que se ha dejado ver pocas veces, pero las veces que les vemos juntos nos dejan claro el amor tan fuerte que hay entre ellos.



Figo tiene tres hijas con las que tiene una complicidad extrema y una relación extraordinaria, Daniela, Martina y Stella, quienes han sabido sacar partido a su apellido y luchan por tener un futuro de lo más prometedor. En resumen, una familia completamente unida, en la que el patriarca sigue siendo una de las figuras más atractivas de la historia del fútbol.



Aunque no es muy dado a colgar fotografías en su red social de Instagram, Figo disfruta de la vida como nadie, de hecho hace poco subía una imagen con amigos en un campo de golf, donde podemos ver una sonrisa de oreja a oreja en la cara del futbolista. Y es que no solamente es este el deporte que practica, ya que sabemos que monta a caballo, uno de sus hobbies más secretos.



Y cómo no podía ser de otra manera, Luis Figo también cuelga imágenes en las que podemos ver su espectacular físico a sus casi 50 años. Un cuerpo muy trabajado y esbelto que muchos quisieran tener y es que es el resultado de la actividad física que el futbolista sigue llevando a cabo.