LO ÚLTIMO: Biden gana Michigan y acaricia la presidencia

WASHINGTON (AP) — Las noticias más recientes sobre las elecciones en Estados Unidos. Todas las horas son locales:

___

17:56

El demócrata Joe Biden gana Michigan y sus 16 votos electorales, quedándose con otra porción del llamado Cinturón del Óxido que hace cuatro años impulsó a Donald Trump hacia la presidencia.

La victoria en un estado que hace cuatro años fue para los republicanos significa un duro golpe para Trump, cuyos triunfos en Michigan, Wisconsin y Pensilvania en 2016 lo encaminaron a la Casa Blanca.

Biden también se quedó con Wisconsin, mientras que aún no se dan a conocer resultados definitivos en Pensilvania.

El triunfo de Biden en Michigan lo coloca con 264 votos electorales, a seis de los 270 necesarios para llegar a la Casa Blanca. Trump acumula 214 votos electorales. Nevada, que otorga seis, es uno de los estados que la demócrata Hillary Clinton ganó en 2016 y que aún no da a conocer resultados oficiales.

La campaña de Biden se enfocó principalmente en persuadir a los votantes de raza negra de Detroit, quienes no respaldaron a Hillary Clinton de la misma forma como lo hicieron con Barack Obama durante sus dos campañas presidenciales.

A pesar de que Michigan era fundamental en las aspiraciones de Trump, el presidente criticó en repetidas ocasiones a la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer, quien fue víctima de un presunto complot para secuestrarla que fue frustrado por las autoridades federales. Las consignas de “Encarcélenla” dirigidas hacia Whitmer eran frecuentes en los mítines de Trump, y el presidente arremetió contra ella en Twitter por su cautelosa postura en torno a la pandemia del coronavirus.

___

17:20

El funcionario electoral de mayor rango en el condado más poblado de Nevada informó que se darán a conocer más resultados la mañana del jueves, en los que se incluirán los votos por correo recibidos entre martes y miércoles.

El registrador de votantes del condado de Clark, Joe Gloria, dijo en conferencia de prensa que aún no sabía cuántos votos recibidos aún no se contabilizaban en el área de Las Vegas.

Los resultados anticipados mostraban al demócrata Joe Biden con una ligera ventaja sobre el presidente Donald Trump en Nevada, pero era demasiado pronto para declarar a un ganador en la contienda el miércoles, debido a la gran cantidad de votos que siguen sin contarse.

La oficina del secretario de Estado de Nevada señaló inicialmente que se darían a conocer una nueva ronda de resultados la mañana del jueves. pero el subsecretario de Estado para asuntos electorales, Wayne Thorley, indicó en un mensaje de texto que la entidad posiblemente difunda resultados adicionales la tarde del miércoles, aunque aclaró que desconoce cuántos serían incluidos.

Gloria dijo que daría conferencia de prensa todos los días a las 10 de la mañana hasta que se terminen de contar todos los votos, incluyendo las boletas provisionales que emitieron los votantes que se registraron el día de las elecciones, las boletas electrónicas enviadas a personas en el extranjero y las boletas para votantes discapacitados.

___

15:35

La campaña del presidente Donald Trump dice que entablará una demanda para detener temporalmente el conteo de votos en Pensilvania, alegando falta de “transparencia”.

Justin Clark, subdirector de campaña de Trump, dijo en un comunicado el miércoles que la campaña interpondrá la demanda "para que los funcionarios electorales demócratas dejen de ocultar el conteo y procesamiento de las boletas a nuestros observadores electorales republicanos”. Añadió que la campaña quiere “detener temporalmente el conteo hasta que haya una transparencia significativa y los republicanos puedan asegurarse de que todo el conteo se haga de acuerdo a la ley”.

Clark también dijo que la campaña buscará intervenir en un caso en curso en la Corte Suprema sobre la fecha límite para recibir boletas por correo.

No ha habido informes de fraude ni cualquier otro tipo de preocupación por las boletas en Pensilvania. El estado envió 3,1 millones de boletas por correo, las cuales toman tiempo en ser procesadas, y una orden permite que sean tomadas en cuenta hasta el viernes si tienen el sello postal hasta del 3 de noviembre.

The Associated Press aún no ha declarado un ganador en Pensilvania. El demócrata Joe Biden tiene actualmente 248 votos electorales, mientras que Trump tiene 214. Se necesitan 270 para ganar la presidencia.

___

14:16

Joe Biden derrotó al presidente Donald Trump en Wisconsin, asegurando los 10 votos electorales del estado y reclamando una parte clave del muro azul que se les escapó a los demócratas hace cuatro años.

The Associated Press declaró a Biden como ganador en Wisconsin después de que los funcionarios electorales en el estado dijeron que se habían contado todas las boletas pendientes, excepto algunas pocas en un municipio y de boletas provisionales.

La campaña de Trump ha solicitado un recuento.

Con este resultado, Biden suma 248 votos electorales y Trump 214. Se necesitan 270 para ganar la presidencia.

En 2016, Trump ganó Wisconsin por menos de 23.000 votos.

___

14:02

La campaña del presidente Donald Trump informó el miércoles que ha iniciado una demanda para detener el recuento de votos en el disputado estado de Michigan.

Los últimos recuentos dan una pequeña ventaja al rival demócrata Joe Biden, pero el margen es demasiado estrecho para declarar un ganador.

El jefe de la campaña de Trump, Bill Stepien, dijo en un comunicado que “no se ha provisto (a la campaña) de acceso significativo a numerosos lugares de recuento para observar la apertura de boletas y el proceso de conteo como garantiza la ley de Michigan”.

Dijo que se presentó la demanda en la Corte de Reclamos estatal para “detener el conteo hasta que se otorgue el acceso debido”.

Michigan es un estado crucial que ayudó a darle el triunfo a Trump hace cuatro años junto con Wisconsin y Pensilvania. En ninguno de estos estados se ha declarado un ganador hasta el momento.

___

13:30

Joe Biden hablará sobre la elección presidencial el miércoles por la tarde, aunque es demasiado pronto para que The Associated Press declare un ganador.

El candidato demócrata ofrecerá un discurso televisado en Wilmington, Delaware. El exvicepresidente ha estado observando los resultados con su familia en su casa allí.

El jefe de la campaña de Biden expresó confianza en una victoria eventual para los demócratas durante una conversación con reporteros el miércoles, apuntando a sus proyecciones de los resultados en Nevada, Wisconsin, Michigan y Pensilvania.

La AP no va a declarar un ganador en la contienda presidencial aún porque ninguno de los candidatos tiene asegurados los 270 votos electorales necesarios. AP declaró Arizona para Biden, pero en varios estados claves es demasiado pronto para declarar un ganador: Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte y Nevada.

Hasta el momento, Biden tiene 238 votos electorales y Trump 218.

___

13:24

El presidente Donald Trump ganó uno de los cuatro votos electorales de Maine, como lo hizo en el 2016.

Trump ganó el 2do distrito legislativo, el más rural y conservador del estado.

Aunque el demócrata Joe Biden ganó por amplio margen el estado, Maine es uno de dos estados que dividen sus votos electorales.

Biden gano el 1er distrito y el conteo del estado, lo que le da tres votos electorales.

En el 2016, Maine dio tres de sus votos electorales a Hillary Clinton y uno a Trump, siendo la primera vez en la historia en que el estado dividió sus votos.

En la contienda por la presidencia son necesarios 270 votos electorales. Biden tenía hasta este momento 238, y Trump 214.

___

12:10

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell descarta la declaración del presidente Donald Trump de que ya ganó la elección y afirma que les tomará tiempo a los estados realizar sus recuentos.

El firme aliado de Trump dijo el miércoles dijo que “declarar que uno ganó la elección es distinto de terminar el recuento”.

McConnell dijo a los periodistas en Louisville que no le perturban las afirmaciones de Trump de que cuestionará el recuento en los estados clave, ya que “no debe sorprenderles de que ambos bandos van a tener abogados allí”.

“Las cortes decidirán las disputas, así se hace en este país”, añadió.

Trump dijo por la madrugada que “ganaremos esto, y por lo que a mí concierne ya lo hemos ganado”.

Pero el resultado no está claro en estados cruciales que Trump deberá ganar para vencer al demócrata Joe Biden.

___

4:00

La campaña del candidato demócrata Joe Biden dice que combatirá todos los intentos del presidente Donald Trump de acudir a la Corte Suprema para detener el recuento de votos.

En un comunicado antes de las 4 de la mañana del miércoles, la jefa de campaña, Jen O’Malley Dillon, dijo que la declaración de Trump de que “recurrirá a la Corte Suprema de Estados Unidos” con el fin de “detener toda votación” es “indignante, sin precedentes e incorrecta”.

O’Malley Dillon dijo que la campaña de Biden tiene “equipos de abogados a la espera para resistir esos esfuerzos”. Y añadió que “prevalecerán”.

The Associated Press no ha declarado un ganador en la elección presidencial. Restan cientos de miles de votos por contar y el desenlace depende de un puñado de estados fuertemente disputados de los que aún no hay resultados.