LO ÚLTIMO: Biden gana Arizona, que pasa al lado demócrata

WASHINGTON (AP) — Las noticias más recientes sobre las elecciones en Estados Unidos. Todas las horas son locales:

___

02:52

El aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, ha ganado el estado de Arizona y sus 11 votos electorales, imponiéndose en un estado clave que Donald Trump ganó hace cuatro años y que podría determinar el nombre del próximo inquilino de la Casa Blanca.

La victoria de Biden fue un gran revés a las opciones de reelección de Trump. Arizona ha respaldado a un candidato presidencial demócrata solo una vez en los últimos 72 años.

La campaña de Biden se había centrado en Arizona dentro de su hoja de ruta en los estados en disputa del conocido como Cinturón del Sol, citando los cambios demográficos, los nuevos residentes y la realineación, lejos de los republicanos, de los votantes suburbanos, un sector clave en los comicios.

___

02:40

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió el miércoles a pedir a la Corte Suprema que evalúe la inconclusa elección presidencial. The Associated Press no ha declarado un vencedor en la carrera a la Casa Blanca.

En una aparición ante sus seguidores en la Casa Blanca de madrugada, Trump lamentó los resultados de los comicios calificando el proceso como “un gran fraude en nuestra nación”. Pero no hay evidencia de juego sucio en los ajustados comicios.

La noche terminó con cientos de miles de votos aún sin computar, y el resultado sigue sin estar claro en los estados clave que necesita para ganar al aspirante demócrata, Joe Biden.

Sin embargo, presentó la noche como una privación de los derechos de sus votantes. “Ganaremos esto y, en lo que a mi respecta, ya hemos ganado", dijo.

“Iremos a la Corte Suprema, queremos que pare la votación", dijo Trump. En realidad ya no se sigue votando, solo se computan las boletas.

___

01:27

El presidente Donald Trump ha ganado cuatro de los cinco votos electorales de Nebraska, y el aspirante demócrata Joe Biden logra el quinto.

El primer distrito del Congreso cayó del lado de Trump en la madrugada del miércoles, como ya había ocurrido antes con el tercero y el voto estatal. Trump recibirá un voto electoral por cada distrito y otros dos por el conjunto del estado.

La victoria de Biden en el segundo distrito, donde se ubica Omaha, es un cambio con respecto a los comicios de 2016, cuando Trump ganó allí por una escasa ventaja a su entonces rival Hillary Clinton.

En 2016, Trump se llevó los cinco votos electorales de Nebraska,

___

01:12

Twitter oculta un mensaje del presidente Donald Trump relacionado con las elecciones, advirtiendo que su contenido es polémico y podría ser engañoso.

Durante la madrugada del miércoles, Trump afirmó sin evidencia que los demócratas estaban tratando de “robar” las elecciones. Además, de forma errónea afirmó que no se puede votar una vez cierran los colegios electorales.

Los estados permiten depositar las boletas tras la hora oficial del cierre si los electores están esperando en la fila cuando eso ocurre. Algunos permiten incluso contabilizar los votos por correo con matasellos del día de las elecciones, aunque se reciban más tarde.

El tuit de Trump se produjo después de que su rival demócrata, Joe Biden, declaró que era muy pronto para determinar el ganador en los estados en disputa.

Biden pidió a sus seguidores que mantengan la calma mientras se lleva a cabo el recuento.

Twitter dijo que colocar la advertencia en el mensaje de Trump cumple con su “política de integridad cívica”. El tuit sigue siendo visible tras hacer click en el aviso.

___

01:06

Donald Trump ha ganado el estado de Texas y sus 38 votos electorales a pesar del feroz y tardío intento demócrata de ganar en el principal estado republicano de Estado Unidos.

Una avalancha de votos anticipados había alimentado las esperanzas demócratas de acabar con décadas de derrotas en Texas, donde las encuestas mostraban que Joe Biden estaba inusualmente cerca de su rival. Pero Trump se impuso en Texas por segundo año consecutivo.

___

00:59

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, ganó al menos uno de los cuatro votos electorales de Maine en su intento por derrocar a Donald Trump.

Biden ganó el 1er distrito del Congreso del estado, que otorga un voto electoral. En la votación para el conjunto del estado — que supone dos votos electorales — y en el 2do distrito del congreso, que supone otro, todavía no se ha declarado ganador.

___

00:51

Joe Biden pidió a sus seguidores que “mantengan la fe" a medida que avanza el conteo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El candidato demócrata a la presidencia compareció pasada la medianoche del miércoles para hablar sobre un resultado electoral todavía incierto. Pasó la noche siguiendo el conteo desde su casa en Wilmington, Delaware, y después se dirigió al Chase Center para hacer una declaración en el exterior.

Ante sus seguidores dijo que sus esperanzas de victoria siguen siendo elevadas a pesar de la incertidumbre y advirtió que conocer el nombre del vencedor en los comicios podría demorarse un día o más.

“Su paciencia es encomiable", manifestó.

Horas después del cierre de los centros electorales en todo el país, el resultado de las elecciones sigue en el aire.

Varios estados clave siguen teniendo cientos de miles de boletas por contar, tras el importante número de votos por correo recibidos, que han ralentizado el conteo en toda la nación.

___

00:35

El presidente Donald Trump ha ganado el estado de Florida y sus 29 votos electorales, el más codiciado de los estados indecisos tradicionales y crucial para sus esperanzas de ser reelegido.

Una victoria en Florida supone que Trump podría ser reelegido. Una derrota habría hecho casi imposible que el mandatario consiguiera los 270 votos electorales necesarios para quedarse en la Casa Blanca.

La campaña del demócrata Joe Biden había confiado en que el devastador golpe de la pandemia del coronavirus, especialmente entre personas mayores, le pusiera en posición de ganar un estado popular entre los jubilados.

Trump trasladó el año pasado su residencia oficial, de Nueva York a la propiedad de Mar-a-Lago, en Palm Beach.

Trump ganó por poco a la demócrata Hillary Clinton en el estado en 2016.

___

00:21

El presidente Donald Trump ha ganado Iowa y Montana.

El candidato republicano obtuvo el miércoles seis votos electorales de Iowa y tres de Montana.

Trump ganó Iowa por más de 9 puntos porcentuales hace cuatro años ante la demócrata Hillary Clinton, pero vio su apoyo reducirse de forma significativa debido a su gestión de la pandemia del coronavirus y a la dirección del país en general.

Trump hizo campaña en Iowa en el último tramo de la campaña e incluso anunció que entregaría la Medalla Presidencial de la Libertad al legendario luchador de Iowa Dan Gable. En un mensaje a los ganaderos y agricultores del estado, les dijo que él era responsable de los 28.000 millones de dólares en ayudas diseñadas para compensar los daños derivados de su guerra comercial de China.

___

00:19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ganado Ohio y sus 18 votos electorales, conservando un estado disputado, en una pugna contra el demócrata Joe Biden que se había estrechado en los últimos meses.

El candidato republicano ganó con comodidad en el estado hace cuatro años, pero los sondeos de las últimas semanas mostraban a Biden a estrecha distancia, lo que obligó al presidente a pasar más tiempo en el estado de lo que nadie había previsto.

En 2016, Trump contó con un apoyo notable de las poblaciones mineras y fabriles desencantadas con su rival, la demócrata Hillary Clinton, impulsado por la promesa de recuperar empleos en sus maltrechas comunidades.

Biden afrontaba una enorme brecha al inicio de la campaña, pero aprovechó los últimos meses, cuando se debilitó el apoyo a Trump entre las mujeres de suburbios con educación universitaria. La campaña respondió con una ofensiva de propaganda y apariciones en persona durante el verano.

___

00:13

El demócrata Joe Biden ganó en Minnesota, rechazando una agresiva ofensiva de la campaña del presidente, Donald Trump, y aferrándose a un estado que ganó por poco la demócrata Hillary Clinton hace cuatro años.

Biden obtuvo los 10 votos electorales del estado.

Biden compensó el tardío inicio de su campaña en Minnesota, en comparación con Trump, que celebró varios mítines allí en esta campaña. El ex vicepresidente aprovechó el sentimiento en contra de Trump y los esfuerzos organizativos de los demócratas del estado, que hicieron hincapié en el COVID-19 y cuestiones de sanidad.

Trump estuvo a 1,5 puntos porcentuales de ganar Minnesota en 2016, y en estas elecciones convirtió la victoria en el estado en una prioridad personal. Los republicanos invirtieron tiempo y dinero en establecer una organización sobre el terreno para impulsar la participación de sus votantes, centrándose en las conservadoras zonas rurales, que en el pasado fueron de mayoría republicana pero se han convertido en regiones en disputa.

El último candidato republicano a la presidencia que ganó en el estado fue Richard Nixon en 1972.

___

00:06

El demócrata Joe Biden ha ganado el estado de Hawai.

Obtuvo sus cuatro votos electorales el martes.

Hawai es un estado que suele votar demócrata. La última victoria allí de un candidato republicano a la presidencia fue en 1984, con Ronald Reagan.

___

23:08

El presidente Donald Trump ha ganado el estado de Utah y recibió sus seis votos electorales.

Utah no ha apoyado a un candidato presidencial demócrata desde Lyndon B. Johnson en 1964.

Trump ganó Utah en 2016, pero el candidato independiente Evan McMullin tuvo un fuerte desempeño en el estado debido al poco atractivo tanto de Trump como de la demócrata Hillary Clinton. McMullin obtuvo más del 20% de los votos.

___

23:00

El candidato presidencial demócrata Joe Biden ha ganado en California, Oregon y el estado de Washington, mientras que el presidente Donald Trump ha ganado en Idaho.

California, Oregon y Washington son todos estados liberales, mientras que Idaho es conservador.

California tiene 55 votos electorales, el mayor botín estatal de la jornada. También es hogar de la compañera de fórmula de Biden: la senadora Kamala Harris, quien fungió como fiscal del distrito de San Francisco y como procuradora general del estado antes de ganar las elecciones al Senado en 2016.

Biden obtiene 74 votos electorales por los tres estados del oeste, mientras que Trump obtiene cuatro votos electorales con Idaho.

___

22:54

El candidato demócrata Joe Biden ha ganado Nueva Hampshire y sus cuatro votos electorales, manteniendo un estado que el presidente Donald Trump perdió por poco en 2016.

El estado era considerado reñido para el 2020 a pesar de que ningún candidato presidencial republicano lo ha ganado desde que George W. Bush lo hizo en el año 2000.

Hace cuatro años, la demócrata Hillary Clinton ganó el pequeño estado a Trump por unos 2.700 votos. Eso es menos del 1% de los 732.000 votos emitidos, y fue el segundo margen más cercano de victoria en el país.

A Biden no le fue tan bien en las primarias demócratas de Nueva Hampshire en febrero. Terminó en quinto lugar, detrás de Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar y Elizabeth Warren. Pero su candidatura despegó después de una victoria dominante a finales de ese mes en las primarias de Carolina del Sur, lo que llevó a la salida de varios de sus competidores.

___

22:31

El presidente Donald Trump ganó el estado de Missouri y los 10 votos electorales que otorga.

En 2016, Trump venció a la demócrata Hillary Clinton en el estado por un margen de 18 puntos porcentuales.

___

21:59

El presidente Donald Trump ganó el estado de Kansas y los seis votos electorales que otorga.

En 2016, Trump obtuvo una fácil victoria en el estado sobre la demócrata Hillary Clinton por 20 puntos porcentuales.

___

21:37

El candidato presidencial demócrata Joe Biden ganó el estado de Colorado y los nueve votos electorales que otorga.

El estado, que votó en favor de Hillary Clinton hace cuatro años, se ha inclinado agudamente hacia la izquierda desde que el presidente Donald Trump fue elegido en 2016.

Colorado también tiene una reñida contienda legislativa entre el senador republicano Cory Gardner y el exgobernador estatal John Hickenlooper. Gardner es considerado uno de los senadores con más riesgo de perder su escaño en la nación.

___

21:27

El demócrata Joe Biden ganó el Distrito de Columbia y los tres votos electorales que otorga.

Los votantes del Distrito de Columbia han podido participar en las elecciones presidenciales desde 1964 y siempre han mostrado una abrumadora preferencia demócrata. El triunfo de Hillary Clinton sobre el republicano Donald Trump en 2016 fue el de mayor margen en la historia para el Distrito de Columbia.

___

21:00

El presidente Donald Trump ha ganado Luisiana, Nebraska, el 3er distrito legislativo de Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming, mientras que el candidato demócrata Joe Biden se apunta triunfos en Nuevo México y Nueva York.

Nebraska, una de dos entidades que divide sus votos electorales, otorga cinco votos del Colegio Electoral. Trump ganó la votación estatal, lo que significan dos votos electorales. También se impuso en el 3er Distrito del Congreso, que le significa un tercer voto.

Los dos primeros distritos de Nebraska aún no declaran ganadores.

Con sus victorias en Luisiana, Nebraska, el 3er distrito legislativo de Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming, el presidente obtuvo 20 votos electorales, mientras que Biden se anota 34 votos electorales por sus triunfos en Nuevo México y Nueva York.

___

20:52

El presidente Donald Trump ha ganado el estado de Indiana y los 11 votos electorales que otorga la entidad.

Indiana es el estado natal del compañero de fórmula de Trump, el vicepresidente Mike Pence.

El mandatario ganó Indiana por 19 puntos porcentuales en 2016, superando a la demócrata Hillary Clinton.

___

20:30

El presidente Donald Trump gana el estado de Arkansas y con ello obtiene los seis votos electorales que otorga la entidad.

Arkansas es un estado claramente republicano y que no ha favorecido a un candidato presidencial demócrata desde Bill Clinton en 1996.

___

20:00

El presidente Donald Trump ha ganado Alabama, Mississippi, Oklahoma y Tennessee, mientras que el demócrata Joe Biden se queda con Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island.

Los resultados no fueron sorpresivos. Biden goza de enorme respaldo en los estados que ganó, al igual que Trump en las entidades que votaron a su favor.

Con su triunfo en esos cuatro estados, Trump llegó a 33 votos electorales, mientras que Biden suma 69 votos electorales como resultado de su victoria en esas siete entidades.

___

19:56

El presidente Donald Trump ha ganado el estado de Carolina del Sur y con ello recibió sus nueve votos del Colegio Electoral.

Trump ganó fácilmente el estado en 2016 contra la demócrata Hillary Clinton. Carolina del Sur no ha votado por un candidato presidencial demócrata desde Jimmy Carter en 1976.

La victoria de Joe Biden en las primarias de Carolina del Sur en febrero inició una ola de victorias que ayudó a cimentar su estatus como candidato presidencial de los demócratas. Los republicanos de Carolina del Sur no celebraron una primaria, una señal temprana de su apoyo a la reelección de Trump.

___

19:36

El candidato presidencial demócrata Joe Biden ha ganado el estado de Virginia, con lo que suma 13 votos del Colegio Electoral.

La demócrata Hillary Clinton ganó Virginia contra el republicano Donald Trump en 2016, ayudada en parte por su compañero de fórmula: el senador por Virginia Tim Kaine.

Virginia se ha vuelto más liberal en los últimos cuatro años, y como resultado de las elecciones de 2019, los demócratas ahora controlan todas las ramas del gobierno del estado.

___

19:30

El presidente Donald Trump se llevó la victoria en Virginia Occidental, y con ello sus cinco votos electorales.

El candidato republicano derrotó al demócrata Joe Biden en un estado conservador. El último demócrata en ganar una contienda presidencial en Virginia Occidental fue Bill Clinton, en 1996.

Trump derrotó a la demócrata Hillary Clinton en Virginia Occidental hace cuatro años por 42 puntos porcentuales, uno de sus mayores márgenes de victoria en la nación.

___

19:00

El presidente Donald Trump ha ganado en Kentucky, mientras que el candidato demócrata Joe Biden ha ganado en Vermont.

Son los dos primeros estados en los que se declara un ganador para las elecciones presidenciales de 2020.

Kentucky es confiablemente conservador, mientras que Vermont es considerado uno de los estados más liberales.

Trump gana ocho votos electorales con Kentucky, mientras que Biden se lleva tres por ganar Vermont.

___

14:30

Un juez federal de Washington, D.C., ha ordenado a los inspectores del Servicio Postal de Estados Unidos que busquen en más de dos docenas de instalaciones de procesamiento de correo las boletas de votación que aún estén pendientes y que sean enviadas de inmediato.

La orden, que incluye centros en Pensilvania, Filadelfia, Detroit, Atlanta, el sur de Florida y partes de Wisconsin, se produce después de los retrasos en la entrega previos a las elecciones y entre temores de que la agencia no podría entregar las boletas a tiempo.

La capacidad del Servicio Postal para manejar el volumen de las boletas de votación por correo se convirtió en una preocupación después de que su nuevo director, Louis DeJoy, uno de los principales donantes del Partido Republicano, aplicó una serie de cambios de políticas que retrasaron el correo en todo el país a mediados de año.

Desde entonces, los plazos de entrega han mejorado, pero se han mantenido constantemente por debajo de los objetivos internos de la agencia de tener más del 95% del correo de primera clase entregado en un plazo de cinco días, y el servicio en algunas zonas electoralmente reñidas está muy retrasado, según los datos postales.

___

13:45

El más reciente conteo de votos adelantados en Estados Unidos muestra que casi 102 millones de estadounidenses depositaron sus boletas antes del día de las elecciones, 73% de la participación total en la elección presidencial del 2016.

El conteo de The Associated Press revela que las votaciones adelantadas en varios estados, incluyendo los sumamente disputados Texas y Arizona, han excedido ya el total de votos de hace cuatro años.

Las votaciones adelantadas — ya sea por correo o en persona — han aumentado durante la pandemia de coronavirus, porque los votantes aprovecharon la inocuidad y conveniencia que ofrecían. Las mayores ganancias han sido en Kentucky, donde casi 13 veces la cantidad de votantes depositaron sus votos adelantadamente en comparación con 2016.

——————————

13:20

Partidarios vitorearon y aplaudieron al presidente Donald Trump en la sede de su campaña, donde estuvo de visita el martes para agradecer a decenas de colaboradores.

Trump predijo su victoria, pero reconoció que podía perder. “Creo que vamos a tener una gran noche, pero es política y elecciones y nunca se sabe”, dijo.

Agregó que su campaña estaba funcionando bien en estados como Florida, Arizona y Texas. Señaló la importancia de ganar Pennsylvania.

“Ganar es fácil. Perder nunca es fácil”, dijo. “Para mí, no lo es”.

Trump dijo que el éxito traerá unidad. Enumeró lo que cree que son sus logros con el coronavirus y la economía.

Más de 100 empleados, casi todos con máscaras por el coronavirus, escucharon al candidato.

——————————

12:20

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que tiene la “certeza absoluta” que los demócratas conservarán una mayoría “sólida” en la cámara.

En conferencia de prensa telefónica, la demócrata californiana dijo que “esta elección trata nada menos que de recuperar el alma de Estados Unidos, de si nuestra nación seguirá las voces del miedo o si optaremos por la esperanza”.

Pelosi y la representante Cheri Bustos dicen que el partido está penetrando en territorio de Trump para ganar más bancas. Bustos dirige la campaña de los representantes demócratas que tratan de arrebatar bancas a los republicanos en Long Island, Arkansas, Indiana y zonas rurales de Virginia.

Bustos dijo que los demócratas “van a obtener triunfos en esos distritos profundamente rojos (republicanos)”.

Pelosi dijo que confía que el candidato demócrata Joe Biden arrebatará la Casa Blanca a Donald Trump.

Biden pasó el día en Pennsylvania. Trump tuvo una entrevista telefónica con el canal Fox News Channel.

——————————

11:00

La primera dama Melania Trump acudió a votar en un centro electoral en Palm Beach, Florida, cerca del complejo Mar-a-Lago del presidente Donald Trump.

Cuando los periodistas le preguntaron por qué no votó con el presidente republicano la semana pasada, ella respondió: “Es el día de las elecciones, así que quería venir aquí a votar hoy”.

La primera dama saludó y sonrió a los periodistas. Ella era la única persona que no llevaba cubrebocas cuando entró al Centro Recreativo Morton y Barbara Mandel para votar.

——————————

9:45

Las autoridades estadounidenses están monitoreando la jornada electoral y cualquier amenaza desde un centro de operaciones en las afueras de Washington D.C. administrado por el brazo de seguridad cibernética del Departamento de Seguridad Nacional. Funcionarios dijeron que no han detectado problemas importantes, pero instaron al público a ser cautelosos y pacientes.

El director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, Christopher Krebs, dijo que hubo “algún indicio temprano de interrupción del sistema”, pero no dio más detalles. Agregó que tiene “confianza en que la votación será segura, el recuento será seguro y los resultados estarán seguros”.

Krebs pidió a todos los estadounidenses “tratar todas las afirmaciones no verificadas con escepticismo y recordar que la tecnología a veces falla”.

——————————

8:50

El presidente Donald Trump dijo el martes que los enormes mítines que convocó en las últimas y aceleradas semanas de campaña son la “última encuesta” y se traducirán en una gran cantidad de votos para su reelección.

Trump le dijo al programa “Fox & Friends” de Fox News Channel que pasará el día de las elecciones haciendo llamadas telefónicas a personas que le han sido leales y que irá a la sede de su campaña en los suburbios de Virginia para agradecer al personal.

Agregó que se declarará ganador “solo cuando haya victoria”. Ha habido preocupación de que Trump declare la victoria temprano, antes de que el conteo de votos sea definitivo. Pero el presidente republicano le dijo a Fox que no hay razón para “jugar” y aseguró que tiene “una oportunidad muy sólida de ganar”.

——————————

8:30

Joe Biden comenzó el día de las elecciones visitando una iglesia y la tumba de su hijo Beau.

Él y su esposa, Jill, hicieron una escala en la mañana en la iglesia St. Joseph’s en Wilmington, Delaware, que suelen visitar los domingos.

Después de una breve visita a la iglesia acompañados de sus nietas Finnegan y Natalie, los cuatro caminaron hasta la tumba de Beau Biden en el cementerio de la iglesia.

Beau murió de cáncer cerebral en 2015, y Biden a menudo habla de su valentía mientras estaba desplegado en Irak.

El candidato demócrata dijo que pasará el resto de su día en Pensilvania.