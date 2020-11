Latinoamérica.- Dos documentales, uno de ellos sobre la pandemia, y cuatro películas completan la sección oficial del Festival

04/11/2020 Imagen del documental '2020'. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA CULTURA FESTIVAL DE CINE DE HUELVA.



HUELVA, 4 (EUROPA PRESS)



El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que se celebrará entre los días 13 y 20 de noviembre de manera online, ha completado su Sección Oficial de Largometrajes con seis nuevos títulos que optarán por el Colón de Oro.



Se trata de los documentales '2020' (España, 2020) y 'Cosas que no hacemos' (México, 2020); y de las obras de ficción 'La nave del olvido' (Chile, 2020), 'Los fantasmas' (Guatemala, Argentina, 2020), 'La muerte no existe y el amor tampoco' (Argentina, 2019) y 'Planta permanente' (Argentina, 2019).



El resto de películas que componen la Sección Oficial de Largometrajes, ya anunciadas por el Festival, son 'Matar a Pinochet' (España, Chile, Argentina, 2020), 'Un crimen común' (Argentina, 2020), 'Corral' (Brasil, 2020), 'La fiesta silenciosa' (Argentina, 2019), 'Lavaperros' (Colombia, 2020), y 'Contactado' (Perú, Brasil, Venezuela, Noruega, 2020). Toda ellas podrán verse a través de la plataforma Filmin.



De esta forma, el Festival de Huelva vuelve a contar con obras documentales en su Sección Oficial de Largometrajes y cierra un amplio abanico de nacionalidades en las películas que optarán a los premios principales, con producciones de España, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, México, Guatemala y Noruega, ya sea en producción propia o en coproducción.



La realidad de la pandemia de coronavirus estará muy presente en la Sección Oficial de la mano del documental '2020', dirigido por el reportero de guerra, escritor y documentalista argentino Hernán Zin (Buenos Aires, 1971), quien centra su mirada en esta obra en Madrid como una de las regiones más golpeadas del mundo por el Covid.



Al declararse el estado de alarma, Zin salió con su cámara a retratarla desde todos los frentes: hospitales, ambulancias, residencias, morgues, funerarias, controles policiales, hospitales de campaña. Hernán Zin ha dirigido más de una docena de documentales, premiados en festivales tan importantes como los de Montreal o Valladolid, y galardonados o nominados en diversas ocasiones en los Premios Goya y Forqué, con títulos tan destacados como 'Nacido en Siria' o 'Nacido en Gaza'.



De México llega el segundo documental presente en la Sección Oficial de Largometrajes. Se trata de 'Cosas que no hacemos', dirigido por Bruno Santamaría, quien se sumerge en la vida de los niños y adolescentes de un pequeño poblado para descubrirnos la vida de un adolescente de 16 años que lleva en secreto su deseo diario de vestirse de mujer. Se trata de la segunda obra documental de Santamaría tras 'Margarita' (2015)



Por su parte, Guatemala estará presente en el certamen onubense de la mano de la película 'Los fantasmas', ópera prima del director Sebastián Lojo (Ciudad de Guatemala, 1989), con la que ha conseguido situar a su país en el circuito internacional de festivales de cine. Se trata de una historia que refleja la asfixia de vivir en la capital guatemalteca y la permanente crisis en la que está sumido el país a través del relato de los personajes masculinos que reflejan los modos y maneras de supervivencia en la ciudad, a quienes dan vida Marvin Navas y Carlos Morales.



Optará también por el Colón de Oro la argentina 'La muerte no existe y el amor tampoco', segundo largometraje de ficción de Fernando Salem (Buenos Aires, 1976) tras 'Cómo funcionan todas las cosas' (2015). La cinta se sumerge en la historia de una mujer que regresa a su pueblo para esparcir las cenizas de su mejor amiga. La Patagonia profunda es el escenario de un film que muestra un viaje al pasado cargado de emociones y recuerdos. La película está interpretada por Antonella Saldicco, Agustín Sullivan, Justina Bustos y Osmar Núñez, entre otros.



Chile tiene también presencia en la Sección Oficial del Festival de Cine de Huelva con el largometraje 'La nave del olvido', ópera prima de la chilena Nicol Ruiz, en la que narra la historia de Claudina, una mujer de campo que, tras la muerte de su esposo descubre su sexualidad y la libertad con el amor de otra mujer en un pueblo llamado Lautaro, donde se avistan naves de origen desconocido. El filme está interpretado por Rosa Ramírez, Romana Satt y Gabriela Arancibia, entre otros.



De Argentina llega, por último, el largometraje 'Planta permanente', la primera película en solitario del director de cine tucumano Gabriel Radusky, quien codirigió en 2013 'Los dueños'. El filme se adentra en una historia de supervivencia encarnada en la figura de dos mujeres compañeras de trabajo como limpiadoras en un edificio estatal, interpretadas por Liliana Juárez y Rosario Bléfari, quienes han de adaptarse a la llegada de una nueva directora.