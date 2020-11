La Real Sociedad, ante su primera "final" europea

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil. EFE/Javier Etxezarreta/Archivo

San Sebastián 4 nov (EFE).- La Real Sociedad recibe en Anoeta al AZ Alkmaar holandés, líder en su grupo de Liga Europa, en un partido que afronta como una primera "final" europea, ya que, si pierde, quedaría a expensas de terceros y con su situación muy comprometida para asegurar el pase a dieciseisavos de final.

El tropiezo en casa ante el Nápoles en la pasada jornada y los buenos resultados de los holandeses sitúan al AZ Alkmaar tres puntos por encima de guipuzcoanos e italianos, por lo que si la Real no gana este jueves, pendiente todavía de visitar los campos del AZ y Nápoles, no tendría prácticamente margen de error.

Los jugadores de Imanol Alguacil no piensan, sin embargo, en esta posibilidad, llegan muy crecidos de moral sobre la base de excelentes resultados y goles, ya que ha marcado 14 en los últimos 4 partidos de la competición nacional, además de tener a varios jugadores en su mejor momento.

Cristian Portugués "Portu" es uno de ellos. Se ha destacado como realizador -es el segundo del equipo-, y como asistente, tras facilitar el pasado domingo dos goles a Willian José, al tiempo de que su compañero Mikel Oyarzabal brilla como nunca en este inicio de temporada al igual que lo hace David Silva.

Alguacil tiene donde elegir para hacer la convocatoria para este compromiso porque la enfermería se ha vaciado y sólo queda Luca Sangalli descartado, por lo que el técnico de Orio podría contar con hasta 24 jugadores del primer equipo más los refuerzos del filial que vienen arropando a sus mayores.

Será para la historia el primer enfrentamiento de la Real ante un equipo de los Países Bajos, mientras que los holandeses sí acumulan experiencia ante los de la liga española, el último de ellos contra el Athletic en la edición de Liga Europa 2015/2016, que finalizó con empate a dos.

El AZ Alkmaar llega a San Sabestián también en un buen momento, pues es líder del grupo F con seis puntos en los dos partidos jugados y consiguió su primera victoria de la temporada en la Eredivisie (3-0) el pasado domingo ante modesto RKC Waalwijk.

El club neerlandés ha controlado el brote de coronavirus que sufrió recientemente y que le dejó en cuadro a la hora de afrontar los encuentros contra el Nápoles y el Rijeka, los otros dos rivales del grupo.

No obstante, sufre la importante baja de Bruno Martins, pilar de la defensa neerlandesa desde su llegada como cedido del Stoke City inglés y que se lesionó el pasado domingo. En su lugar, está por ver a quién elegirá el entrenador Arne Slot. Los principales candidatos son Timo Letschert, que pasó recientemente la covid-19, y el central proveniente del filial Maxim Gullit, hijo del mítico Ruud Gullit y que debutó la semana pasada.

El entrenador Arne Slot suele combinar un 4-3-3 con un 4-2-3-1. En el ataque, la defensa donostiarra deberá estar atenta a Myron Boadu, un delantero de 19 años que también acaba de pasar el coronavirus y que ya se ha estrenado como internacional con Países Bajos.

La temporada pasada jugó 24 partidos, en los que marcó catorce goles y dio ocho asistencias. Es un "nueve" rápido con instinto de gol que sabe buscar los espacios, aunque puede jugar como extremo izquierdo si es necesario.

La otra referencia ofensiva del AZ Alkmaar es Calving Stengs, un versátil extremo derecho de 21 años que también ha participado en la "oranje" y destaca por su capacidad para iniciar el juego ofensivo con pases en profundidad.

El portero nacido en San Sebastián Sem Alejandro Westerveld, hijo del exjugador de la Real Sociedad Sander Westerveld y formado en el filial del conjunto neerlandés, no está en la lista de convocados. Bajo los palos se espera la presencia de Marco Bizot, uno de los mejores del AZ Alkmaar la temporada pasada cuyo rendimiento ha bajado en las últimas semanas.

Los buenos resultados del AZ Alkmaar en Europa contrastan con su posición en la Eredivisie, donde están a mitad de tabla. Los neerlandeses no han perdido ni un solo encuentro en lo que va de temporada, pero han ganado solo uno y empatado cinco.

Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Le Normand, Aritz, Monreal; Guevara, Merino, Silva, Portu; Oyarzabal, Isak o Willian José.

AZ Alkmaar: Bizot; Wijndal, Letschert, Hatzidiakos, Svensson; Koopmeiners, De Wit, Midtsjo; Karlsson, Boadu, Stengs

Árbitro: John Beaton (Escocia).

Estadio: Reale Arena

Hora: 18:55h.