Kiko Rivera corta por lo sano con Isabel Pantoja: "Desde este mismo momento dejas de ser importante para mi"

MADRID, 4 (CHANCE)



Lejos de arrepentirse por hablar - con más dureza de la que ninguno imaginábamos - en una controvertida exclusiva en la revista "Lecturas" sobre cómo es Isabel Pantoja como madre y reprocharle que nunca ha estdo cuando la ha necesitado, Kiko Rivera ha reaparecido. Con gesto aliviado, aunque afectado por lo que está sucediendo con su madre, el Dj ha salido de su domicilio con una clara indirecta dirigida a la tonadillera: "Que yo siga hablando no depende de mí".



Muy claro, Kiko asegura que "no" ha contado "todo" lo que podría haber desvelado acerca de la relación con su madre. ¿Qué as puede tener guardado en la manga el hijo de Paquirri, sin miedo a posibles demandas de Isabel Pantoja por las intimidades que ha contado?



Mientras que ante los numerosos medios de comunicación apostados a las puertas de su casa Kiko se ha mostrado discreto, el Dj hablaba minutos después a través de sus redes sociales. Muy enfadado al leer una noticia en la que se asegura que "Isabel Pantoja insinúa que la culpable de que su hijo quiera denunciarla es Irene Rosales", el hijo de la tonadillera ha estallado, nuevamente y con más dureza que nunca, en contra de su madre.



El Dj no va a consentir que Pantoja cargue tintas contra su mujer - su gran apoyo en los momentos más duros por los que ha atravesado en los últimos tiempos - y, esta vez sí, Kiko ha cortado por lo sano con su madre: "Sigues no??? qué bien se te da echar las culpas a otro cuando la tienes toda tú. No me pienso callar absolutamente nada. Y ahora si lo escribo por ti. Desde este mismo momento dejas de ser importante para mi"