Isabel Pantoja quiso enviar una corona de flores a Irene Rosales pagada por Mediaset

MADRID, 4 (CHANCE)



La entrevista de Kiko Rivera este miércoles en Lecturas ha desatado todo tipo de información y se ha abierto la veda para hablar de todos los temas que antes nunca se hablaron públicamente. Entre ellos, Jorge Javier Vázquez ha contado una información que nos ha dejado con la boca abierta porque no teníamos ni idea. Por supuesto se trata de Isabel Pantoja y ¡atención! porque es algo que no va a gustar nada a su hijo y a Irene Rosales.



El presentador del programa pedía permiso a una persona a través del teléfono para contar públicamente esta información y a los minutos desvelaba de qué se trataba. Según ha comentado Jorge Javier Vázquez, cuando falleció la madre de Irene Rosales, Isabel Pantoja quiso enviar al tanatorio una corona de flores y que se hiciera cargo del coste económico Mediaset.



Por si fuera poco esta información que nos ha dejado muy sorprendidos, Jorge también ha contado que la tonadillera pidió un coche de producción para ir desde Cantora hasta el cementerio, alegando que en su finca no había nada más que un coche (y tenía que estar allí por si le ocurría algo a su madre).



Dos noticias que, tal y como han comentado en el plató de Sálvame, no van a sentar nada bien a Kiko Rivera y a su mujer, que están viviendo el peor momento con Isabel Pantoja. Y es que nuevamente nos damos cuenta del carácter súper ambicioso e interesado de la cantante.