Guatemala.- Dimite el ministro del Interior de Guatemala tras una controversia por aprobar una organización proaborto

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El ministro del Interior de Guatemala, Oliverio García Rodas, ha dimito a raíz de una controversial decisión de aprobar la presencia de una organización que "promueve el aborto" en el país, según ha informado este martes el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.



En una entrevista emitida por las redes sociales de la presidencia, Giammattei ha explicado que la renuncia se debe a la autorización de Planned Parenthood, que ha asegurado tiene "antecedentes" y que cuando "uno busca, encuentra historias de terror".



Una decisión del exministro del Interior que ha subrayado que será revocada, tras hablar con líderes católicos y evangélicos para precisarles que la autorización no es la posición del presidente ni del Gobierno, tal y como ha recogido 'Prensa Libre'.



A este respecto, Giammattei ha considerado que en el tema del aborto "se es blanco o se es negro", y que desde su Administración van a respetar la Constitución porque "el Estado protege la vida".



A través de su cuenta de Twitter, el presidente ha escrito que "reconozco la vida desde su concepción y por lo tanto en mi gobierno no toleraré ningún movimiento que viole lo que está dispuesto en nuestra Constitución Política de la República, que vaya en contra de los valores con los que fui criado y que riña con mis principios como médico".



"Soy un fiel defensor de la vida y soy enfático en indicar que no avalaré en mi Gobierno la creación, inscripción o puesta en marcha de cualquier organización que vaya en contra de la vida", ha recalcado.



En el país centroamericano solo se permite el aborto en casos de que el embarazo ponga en peligro la vida de la mujer. En casos de violación, malformaciones del feto o peligro para la salud psicológica de la mujer no está permitido abortar.



El líder también ha añadido que "agradece" a García su renuncia, que además ha servido para "dejar clara la posición del Gobierno de una vez por todas en este tema del aborto".



Por último, Giammattei ha recalcado que no permitirá que ONGS internacionales "vengan a lucrar con el dolor de una madre, ya que no solo le provocan el aborto, sino encima de todo la referida organización reconoció ante el Senado de Estados Unidos que comercializaba las partes de los fetos", según el líder.



La tercera viceministra, Claudia Díaz, ha asumido la cartera de Interior de forma interina.