Fútbol/Liga Europa.- Imanol Alguacil: "Quién dice que dentro de 15 partidos alguno esté pidiendo mi dimisión"

"Siempre que juega la Real es favorita"



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, apuntó que su equipo tiene "los pies en el suelo" a pesar del "buen momento" que atraviesan y son conscientes de que tienen mucho que "mejorar", confiados en sacar otro buen resultado este jueves de la visita a San Sebastián del AZ Alkmaar en la Liga Europa.



"Hicimos mucho mejor partido contra el Nápoles que contra el Celta. Mañana tenemos enfrente un rival que juega muy bien al fútbol, con nivel técnico en todas sus líneas, laterales muy profundos, extremos que son capaces de meterse dentro, el capitán con 22 años. Es un equipo que es muy ofensivo y también al que se la hacen muchas ocasiones y recibe muchos goles. Vamos a ver si somos capaces de hacerles daño y que no muestren ese potencial", dijo este miércoles en rueda de prensa previa.



El técnico de los vascos se refirió a un equipo el holandés que llega como líder del Grupo F. "Favorito deberían ser ellos porque van líderes, pero me importa poco. Siempre que juega la Real, siempre es favorita porque pienso que va a ganar. Vamos a querer llevar el peso del partido los dos, espero que seamos nosotros capaces", afirmó.



Por otro lado, Alguacil, que lamentó una "recaída" de Asier Illarramendi, apuntó que la Real no pierde la cabeza por ir líder de LaLiga Santander tras ocho partidos. "Lo que se pueda hablar del momento que estamos es bueno, es la realidad, pero para nada nos descentra, tenemos mucho que mejorar. Defensivamente tenemos mucho margen de mejorar, ofensivamente el equipo debería tener más goles. Con los pies en el suelo, son ocho partidos, hay varios equipos que tiene dos partidos menos que nosotros", dijo.



"Nadie nos va a desviar porque somos conscientes de lo que somos, de lo que estamos haciendo y de lo que queda. Quién dice que dentro de 15 partidos alguno esté pidiendo mi dimisión según los resultados, es el fútbol de elite y es así. Vamos a aprovechar el momento, día a día y cada partido como si fuera una final", añadió.