Fútbol/Champions.- Koeman: "Ter Stegen está en forma y es importante"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, mostró una sensación agridulce este miércoles después de la victoria (2-1) de su equipo ante el Dinamo de Kiev, ya que por un lado suman el pleno en tres jornadas de Liga de Campeones, pero por otro sufrieron bastante más de lo esperado en el Camp Nou.



"Empezamos bien el partido, con 1-0, tuvimos después oportunidades de marcar el segundo y poco a poco perdimos el control del partido. Han creado bastante peligro y gracias a Marc, que ha estado fenomenal, es un 2-1 complicado. El juego sin balón no ha estado bien", dijo en declaraciones a Movistar Plus.



El técnico azulgrana reconoció que el regreso de Ter Stegen, que jugaba su primer partido de la temporada y fue clave con sus paradas, "es importante". "Una vez más ha demostrado ser un gran portero, hemos visto que Ter Stegen está en forma y es importante", dijo.



"El problema es que a veces no se puede presionar y si presionas dejas muchos espacios, si lo hacemos tiene que ser con todo el equipo y ha habido bastantes dudas en eso. Hemos estado bien en general, en ningún partido nos han creado el peligro de hoy. Tres partidos ganados de Champions es muy positivo, sabemos que tenemos que jugar mejor", añadió.



Además, Koeman reconoció que, poniendo a De Jong de central, confiaba en un partido más tranquilo. "Lenglet llevaba muchos partidos y por eso hemos puesto a De Jong como central y esperábamos un partido donde se jugara mucho en su campo y al final no ha sido tanto. Es una opción más que tenemos", terminó.