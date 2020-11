Fútbol.- Diego Armando Maradona, operado sin complicaciones del hematoma en el cerebro

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, actual técnico de Gimnasia y Esgrima, no tuvo complicaciones en la operación a la que se sometió este martes de urgencia por un hematoma en el cerebro y se encuentra "despierto" y "controlado".



Maradona fue trasladado a un hospital de Buenos Aires para someterse a cirugía por un "hematoma subdural", una operación que se desarrolló sin problemas en medio de un país conmocionado por el estado de salud de su ídolo.



Leopoldo Luque, médico personal del 'Pelusa', aseguró que la operación fue realizada "entre un equipo seleccionado, con varios neurocirujanos de renombre" y que tuvo una duración "de una hora y 20 aproximadamente". "Se pudo reducir el hematoma subdural de manera exitosa y Diego toleró muy bien la cirugía", explicó ante los medios a las puertas de un hospital abarrotado de hinchas.



Luque confirmó que el campeón del mundo de 1986 estaba "despierto" y celebró que todo estuviese "muy bien" y que recuperase "latido cerebral". "Los pasos a seguir ahora son de observación. Diego está controlado, todo salió muy bien y vamos a ver la evolución y el día. Por lo pronto, el comienzo fue muy bueno, el despertar ya es un paso muy grande porque no era una operación de alta complejidad, pero no deja de ser una neurocirugía", sentenció.



Sebastián Sanchi, portavoz del entrenador del Gimnasia y Esgrima, también indicó que la operación había sido "un éxito". "Todo ha ido como estaba planeado. Diego está bien y está descansando ahora en su habitación", señaló en su cuenta de 'Instagram'.



El estado de salud de Maradona había despertado preocupación por lo visto durante las celebraciones por su 60 cumpleaños, con alguna dificultad para caminar. Finalmente, el lunes se decidió llevarle a una clínica de La Plata donde ya se había sometido anteriormente a chequeos y las primeras informaciones hablaron de un cuadro de anemia, descartando que hubiese alguna relación con el coronavirus.