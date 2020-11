Fonseca: "Pedro es un profesional único"

Paulo Fonseca. EFE/EPA/MARCEL BIERI/Archivo

Roma, 4 nov (EFE).- El portugués Paulo Fonseca, técnico del Roma, aseguró este miércoles que no le sorprende el excelente impacto que ha tenido el español Pedro Rodríguez en su plantilla y le definió como "un profesional único".

"Esperaba este impacto de Pedro en el club. Cuando le elegí, sabía que sería un jugador muy importante para este equipo. No me sorprende el rendimiento que tiene. Incluso por su profesionalidad, es un profesional único", dijo Fonseca durante la rueda de prensa previa al duelo de Liga Europa entre Roma y Cluj.

Pedro, de 33 años, llegó libre al Roma el último verano tras expirar su contrato con el Chelsea inglés y ya ha marcado tres goles en la Serie A, siendo protagonista en todos los partidos de su club.

Vio puerta contra el Udinese, el Benevento y también el pasado domingo contra el Fiorentina.

"Ha jugado todos los partidos, debemos gestionar bien a él y a Mikhi (por el armenio Henrikh Mkhitaryan). Puede jugar incluso este jueves, veremos si lo hace desde el comienzo", afirmó Fonseca.

El Roma, octavo clasificado en la Serie A, recibe este jueves al Cluj en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga Europa. El cuadro romanista comparte la primera plaza de la liguilla precisamente con el equipo rumano, con cuatro puntos, tres mas que el Young Boys y el CSKA Sofía.