Florida acumula más de 820.000 casos de covid-19 y más de 17.000 muertes

Miami, 4 nov (EFE).- El estado de Florida (EE.UU.) superó los 820.00 casos de covid-19 acumulados desde marzo y las 17.000 muertes por la enfermedad al añadir este miércoles 4.423 nuevos contagios y 32 fallecimientos, según datos del Departamento de Salud estatal.

La cuenta total está ahora en 821.123 casos y 17.131 decesos, contando a los no residentes.

La cifra de nuevos positivos bajó ligeramente con respecto a los de la jornada anterior (4.637), pero se mantiene la tendencia de más de 4.000 diarios reportados en los últimos días.

De esta manera, la tasa diaria de positividad no ha logrado bajar del 5 % como sí ocurrió varias veces en octubre.

Basada en las más de 60.000 pruebas de ayer en todo el estado, esta tasa fue del 7.75 %, según la fuente oficial.

En 14 días, el promedio de nuevos positivos es 5.75 % y en una semana es de 6.4 %.

Con respecto a los fallecimientos, hoy no se reportaron nuevos de personas no residentes.

Las nuevas muertes confirmadas en las últimas 24 horas incluyen cinco en el condado de Miami-Dade, dos en el de Broward y otras cinco en el condado de Palm Beach.

Estos tres condados del sureste son los más castigados por el coronavirus SARS-CoV-2.

Miami-Dade, considerado epicentro de la pandemia en Florida, acumula 189.332 casos (sumando los 696 reportados hoy) y 3.670 muertes.

Broward, bastante alejado del primero, acumula 88.381 (422 nuevos) y 1.534 decesos, y Palm Beach 53.802 casos (291 nuevos) y 1.604 muertes.

El estado ha informado de 49.889 hospitalizaciones atribuidas al nuevo coronavirus desde el inicio del brote, mientras a día de hoy se reportan 2.491 personas hospitalizadas con diagnóstico de covid-19.

En las unidades de cuidados intensivos hay un 24,40 % de camas libres, indicó la Agencia para la Administración de la Atención Médica (AHCA, en inglés) en su reporte diario.

Estados Unidos acumula más de 9,2 millones de casos confirmados del nuevo coronavirus y registra más de 231.000 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins.