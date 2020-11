Esteban Burgos espera un partido "durísimo" contra el Huesca

El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Junior (d) pelea un balón con el defensa del Eibar Esteban Burgos. EFE/ Kiko Huesca/Archivo

Eibar (Gipuzkoa), 4 noviembre (EFE).- El jugador argentino del Eibar Esteban Burgos ha señalado este miércoles que espera que el encuentro del próximo sábado en El Alcoraz ante el Huesca sea un partido "duro, durísimo, como con todos los equipos de la Liga".

"Ayer vi una estadística de que los equipos recién ascendidos son los que más nos están costando. Tendremos que estar con los sentidos a mil. Sabemos con quién nos enfrentamos, no nos va a sorprender nada y va a ser un partido durísimo", ha dicho el jugador armero a los medios del club.

Para Burgos la ventaja que tienen los equipos recién ascendidos y lo que le provoca más respeto de ellos es que "vienen de jugar juntos una temporada de 40 partidos y traen una buena base".

Burgos estima que además como elemento añadido el Huesca "va a jugar como local y tiene buenos jugadores". "A mí me gusta mucho, pero ojalá tenga una mala tarde el sábado y nosotros estemos bien", ha agregado.

El defensa argentino considera que el Eibar llevaba una buena trayectoria en las últimas jornadas hasta la derrota contra el Cádiz y valoró especialmente "el trabajo defensivo como equipo, no sólo como la defensa de los cuatro de atrás". Sin embargo ante el Cádiz hubo pequeños fallos en acciones concretas "que nos costaron tres puntos y hay que conseguir que este sábado no vuelvan a pasar".

Es el segundo año de Burgos en la SD Eibar y siente que este año el entrenador le está "dando confianza" y se está convirtiendo en un jugador habitual con el equipo armero.

"Eso es fundamental- explica Esteban Burgos- para un jugador y también es bueno desde lo personal saber que es mi segundo año. Con Mendi es importante tener las cosas claras y para el segundo año es como que tienes más claro que hacer en cada jugada y sabes qué te pide el técnico y lo que no".

Totalmente recuperado de las molestias que sufrió recientemente en el tobillo, Esteban Burgos dijo que se siente "bien" de cara al partido de esta semana y que está "entrenando bien y sin molestias".

Por último Burgos lamentó que la derrota cosechada ante el Cádiz el pasado fin de semana haya cortado "una buena dinámica", si bien confió en que se mantenga la buena trayectoria en sus desplazamientos, en los que han logrado dos victorias en tres encuentros. "No sé si jugamos más cómodos fuera- señaló Burgos- pero ahí nos están saliendo mejor los partidos".