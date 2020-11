Estados Unidos.- Echenique censura que Trump siga la estrategia de la ultraderecha" y prefiera "pegarle fuego a la democracia"

03/11/2020 El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, durante el Homenaje a Manuel Azaña en conmemoración del 80º aniversario de su muerte celebrado en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 3 de noviembre de 2020. POLITICA Dani Duch/La Vanguardia



El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha acusado al candidato republicano y actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de utilizar la "estrategia habitual en las ultraderechas latinoamericanas y europeas" ante el recuento del resultado electoral de los comicios presidenciales.



"Lo que sí sabemos es cómo se comporta la ultraderecha cuando cree que va a perder las elecciones: Prefiere pegarle fuego a la democracia que abandonar pacíficamente el poder", ha lamentado en Twitter tras conocer que Trump quiere emprender acciones legales por el recuento electoral en Estados Unidos.



El candidato republicano ha asegurado que ha "ganado" las elecciones presidenciales estadounidenses, al tiempo que ha denunciado que se ha producido "un importante fraude" en los comicios y que se plantea recurrir los resultados ante el Tribunal Supremo, lo que se traduce en una mayor inestabilidad en los mercados.



Al respecto, Echenique ha subrayado respecto a la cita electoral que el resultado de las elecciones estadounidense no se conocerá hasta esta tarde y "posiblemente más allá".



Sin embargo y aprovechando que aún no hay resultados definitivos, Trump se ha proclamado "falsamente ganador" y "está pidiendo que no se cuenten los votos por correo y amenazando con judicializar el recuento".



"MIEDO" A LO QUE PUEDA PASAR SI TRUMP DESLEGITIMA EL RESULTADO



Todo ello, según ha dicho, con el "agravante" de que durante su legislatura y "al calor de su discurso de odio, han florecido las milicias de ultraderecha armadas hasta los dientes". "A alguna de ellas, Trump las ha apoyado públicamente y da miedo qué pueden hacer si Trump deslegitima el resultado", ha expresado Echenique.



El parlamentario de Unidas Podemos ha destacado que, en determinados estados, millones de personas han votado por correo, un "récord histórico de voto por correo en EEUU" motivado por la epidemia del coronavirus.



En esta modalidad de sufragio, a juicio de Echenique, suelen ganar los demócratas, cuyo candidato es Joe Biden, y por eso Trump "no quiere que se cuenten".



"Como el voto presencial se cuenta primero y en el voto presencial ganan los republicanos, en esos estados parece que Trump va a ganar, pero perfectamente podría ocurrir que, al contar los votos por correo, el resultado se dé la vuelta y gane Biden", ha concluido el portavoz de Unidas Podemos.