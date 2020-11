El tiempo da la razón a Isa Pantoja ¿quién es el malo de Cantora?

05/07/2020 KIKO RIVERA E ISA PANTOJA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 4 (CHANCE)



Mucho se ha hablado durante años en los platós de televisión de la persona que ordena o que mal influye a Isabel Pantoja en la toma de decisiones. De hecho, siempre que la cantante tenía una discusión públicamente, veíamos a la tonadillera más brava que nunca con su hija... y todo apuntaba a que una de las personas que tiene a su lado, la incitaba a tener conflictos con ella.



Ahora, una nueva etapa viene para el Clan Pantoja, algo que nunca nos hubiéramos imaginado ha ocurrido y lo cierto es que estamos todos de piedra porque no sabemos cómo va a terminar esto. Kiko Rivera ha cargado públicamente contra su madre, le reclama el amor que nunca ha recibido, revisará el testamento de Paquirri porque no confía en ella y asegura que una de las personas con las que convive es la que la lleva por el mal camino.



Todos sabemos de quién se trata, de la persona cuyo nombre no se puede pronunciar porque interpone demandas ya que se considera una persona anónima... eso sí, lucrarse de alguna manera de los compromisos laborales de Isabel Pantoja, se le da de lujo, ya que desde que dejara su profesión, no hemos vuelto a verle llevando a cabo ningún trabajo.



En definitiva, Isa Pantoja tenía razón. Ella fue la única que habló sin pelos en la lengua, con nombres y apellidos y señaló a dos personas que viven en el hogar de su madre como culpables de que su relación con ella fuera a veces distante... ahora es Kiko Rivera el que, hasta en dos ocasiones, señala a un familiar suyo como el culpable de su madre actúe de una manera 'agresiva' con él...



Hubo meses y años en los que la mala de la familia era Isa Pantoja, ahora... la pelota está lanzada al aire y todavía no sabemos a quién le va a tocar el gordo, porque está claro que las palabras de Kiko Rivera son solo el inicio de una guerra que ha comenzado en un momento completamente impensable.