El Salvador.- Manuel Saravia anuncia la firma con Sareb la próxima semana de la cesión de El Salvador para el Campus de la Justicia

04/11/2020 El concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia. POLITICA CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA VALLADOLID SOCIEDAD VALLADOLID TOMA LA PALABRA



VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)



El concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, ha asegurado este miércoles, durante el Pleno municipal correspondiente al mes de noviembre, que la semana próxima el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, firmará con el delegado de la Sareb la cesión del edificio del antiguo colegio El Salvador para destinarlo al proyecto del Campus de la Justicia.



Así lo ha señalado Saravia en respuesta a una pregunta de control de la gestión del equipo de Gobierno que ha formulado el concejal del PP Alberto Gutiérrez Alberca sobre la dotación de 50.000 euros incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, en la que recordaba que el alcalde calificó de "ridícula" una partida de similar cantidad incluida en los PGE de 2018.



Saravia ha señalado que le parecía una cantidad "útil" y ha considerado que esta partida servirá para iniciar el proyecto "sin duda". De hecho, ha avanzado que este viernes, 6 de noviembre, tiene previsto visitar junto a técnicos de Planeamiento y de la Sareb el citado inmueble.



Esa visita será un paso previo para que la próxima semana el regidor de la ciudad firme con el delegado de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria el convenio de cesión de uso del edificio para la elaboración, por parte del Ministerio, de los trabajos iniciales del proyecto del Campus de la Justicia, que consistirían en estudios geotécnicos, levantamientos, catas e informes con el fin de empezar a definir la actuación sobre el edificio y la elaboración de los planos.



El edil 'popular' había advertido de que cuando los parlamentarios del PP por Valladolid, entre los que él estaba, trabajaron en el año 2018 para que los presupuestos generales del Gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy incluyeran esa partida de 50.000 euros para el Campus de la Justicia, el equipo de Gobierno municipal lo calificara de "ridículo".



Saravia no ha mencionado esa coincidencia y ha reconocido que el proyecto lleva "más tiempo del inicialmente previsto", pero ha recalcado que para ello ha sido necesario modificar el PGOU y el PECH, aprobar el desarrollo de planeamiento junto al sector Zambrana y asegurar bien los documentos para que no hubiera recursos judiciales.



En esta sesión plenaria también se le ha preguntado a Manuel Saravia por las partidas dirigidas a otros proyectos como la renovación de la estación Campo Grande y de la variante este de mercancías, de la cual la 'popular' Irene Núñez afirmaba que no había partida bajo el epígrafe 'Corredor Atlántico Red Arterial Ferroviaria de Valladolid-Variante Este'.



El concejal de Planeamiento ha reconocido que eso era así, pero ha añadido que hay otra partida, como ha explicado la Delegación del Gobierno, denominada corredores 'TEN-T', que destina 25,5 millones de euros precisamente a esa variante este.



A ello ha sumado Saravia, los en torno a 40 millones de euros que se prevén para completar los trabajos en las tres anualidades siguientes, con lo que ha considerado que se completará esta "inversión importante".