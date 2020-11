El Perú-Argentina se jugará sin público pese a pedido para 5.000 espectadores

"No es factible", aseguró la ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, para manifestar la opinión del Ejecutivo, contrario todavía a reabrir aunque sea mínimamente las actividades masivas como es el caso de los partidos de fútbol. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 3 nov (EFE).- El Gobierno de Perú negó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) su solicitud de disputar el partido programado para el 17 de noviembre entre Perú y Argentina con un aforo muy reducido de tan solo 5.000 espectadores en el Estadio Nacional de Lima.

"No es factible", aseguró la ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, para manifestar la opinión del Ejecutivo, contrario todavía a reabrir aunque sea mínimamente las actividades masivas como es el caso de los partidos de fútbol.

"Probablemente nuestra opinión no pueda ser del gusto de la mayoría. Lo entiendo, quisiéramos recuperar nuestras actividades, pero en este momento no es prudente este tipo de actividades", recalcó Mazzetti en declaraciones al Canal N.

La ministra indicó que la Federación les compartió el protocolo que tenía previsto en caso de que el Gobierno diera luz verde a este pequeño aforo para apoyar a la selección peruana en su encuentro ante la Albiceleste.

Este conjunto de medidas incluía el uso de mascarilla, distanciamiento social y un ordenado ingreso y salida del estadio coordinado por la Policía Nacional.

La Federación también intentó tramitar sin éxito el mes pasado un permiso especial similar para que pudiesen entrar 5.000 espectadores al partido con Brasil, que la Blanquirroja perdió por 2-3 con una polémica actuación del árbitro chileno Julio Bascuñán.

Por su parte, la selección dirigida por Ricardo Gareca ya se encuentra preparando desde el lunes tanto el partido contra Argentina como, sobre todo, el encuentro que tendrá cuatro días antes contra Chile en Santiago.

De momento el técnico argentino inició los trabajos con solo cinco futbolistas, entre ellos Christofer Gonzáles y Renato Solís (Sporting Cristal), José Carvallo y Aldo Corzo (Universitario) y Christian Ramos (César Vallejo).

En las siguientes semanas se incorporarán los demás convocados, entre ellos el más esperado, el delantero ítalo-peruano del Benevento Gianluca Lapadula, la gran novedad en la convocatoria de Perú tras haber tramitado en tiempo récord su documento nacional de identidad.

Los partidos de Perú contra Chile y Argentina corresponden a la tercera y cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de Catar 2022, donde la Blanquirroja aún no ha ganado, tras empatar ante Paraguay (2-2) y perder frente a Brasil (2-3).