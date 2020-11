El Atlético encuentra el camino, pero no la contundencia

El Atlético de Madrid explora esta temporada un nuevo camino en lo táctico, el de un equipo con más iniciativa ofensiva impulsado por el portugués Joao Félix y más asociativo por el uruguayo Luis Suárez, pero sin la contundencia goleadora para ganar en Moscú ante el Lokomotiv ruso (1-1). EFE/EPA/Yuri Kochetkov

Madrid, 4 nov (EFE).- El Atlético de Madrid explora esta temporada un nuevo camino en lo táctico, el de un equipo con más iniciativa ofensiva impulsado por el portugués Joao Félix y más asociativo por el uruguayo Luis Suárez, pero sin la contundencia goleadora para ganar en Moscú ante el Lokomotiv ruso (1-1).

Con 13 ocasiones de gol, cinco tiros a puerta, uno al larguero y un 61% de posesión ante un rival atrincherado en su campo, según datos de la UEFA, el Atlético corroboró este martes la tendencia ya mostrada en la victoria por 3-2 ante el Salzburgo austríaco, cuando dispuso de 19 ocasiones, 8 entre los tres palos y una al poste.

Sin embargo, la efectividad que sí tuvo ante los austríacos para levantar el 1-2 adverso hasta el 3-2 final, no la encontró ante un Lokomotiv que se apoyó en un inmenso partido del portero ruso-brasileño Guilherme, que desbarató ocasiones claras de Joao Félix y Jorge 'Koke' Resurrección en la segunda parte. Además, el argentino Ángel Correa se encontró con el palo y el uruguayo Luis Suárez con una posición de fuera de juego.

"Una pena que no pudimos tener la contundencia en el gol en base al juego que se hizo, pero creo que este es el camino a seguir para poder ganar los partidos", señaló el entrenador argentino Diego Pablo Simeone tras el encuentro.

Ese camino tiene que ver con una transformación que explicó en la víspera del encuentro en la capital rusa: el fichaje de Luis Suárez requiere arropar al delantero charrúa con más compañeros para hacerle más efectivo, a diferencia de Diego Costa o Álvaro Morata, más dados al juego al espacio y en velocidad.

"La presencia de Suárez nos genera una necesidad de abastecerlo (...) Luis necesita tener gente más cerca de él, vivir donde sabe que va a hacer daño, y el equipo busca lo más importante, el camino del gol", explicó entonces.

Con ese ánimo, el Atlético desplegó en Rusia un esquema que pasaba del tradicional 4-4-2 en la fase defensiva a algo más cercano al 4-3-3 en el ataque, en el que Joao Félix volcaba a la izquierda, Correa a la derecha, y tanto Marcos Llorente como Saúl Ñíguez se lanzaban al ataque dejando al mexicano Héctor Herrera como ancla.

De esa cercanía se pudieron ver paredes entre el uruguayo y el portugués, un pase del charrúa al primer toque para el disparo de Correa al poste en el primer tiempo, el cabezazo de la segunda parte a centro de Joao o el pase en los instantes finales del portugués al uruguayo, al que se adelantó Guilherme, amén del gol anulado por fuera de juego al aprovechar el rechace de un cabezazo de Koke.

También Joao Félix disfruta de ese juego más asociativo. Hasta 14 pases recibió de Joao Félix en todo el partido y en solo 45 minutos Koke le sirvió otros diez. El luso encontró nueve veces al capitán rojiblanco y sirvió cuatro pases a Suárez, al que también abastecieron Llorente (4) y el inglés Kieran Trippier (6).

Sin embargo, todo esto no sirvió para marcar el gol que hubiera dado la victoria a un Atlético sabedor de que ganar en Moscú y repetir el triunfo ante los rusos en el Metropolitano les ponía en octavos si el Bayern Múnich alemán correspondía ganando sus dos partidos.

EL METROPOLITANO MARCA EL RUMBO... PERO TAMBIÉN EL BAYERN

Perdida la oportunidad de distanciar más a sus rivales europeos, el rumbo del Atlético de Madrid hacia los octavos de final pasa por el Wanda Metropolitano, donde recibirá al conjunto ruso el 25 de noviembre, después del parón por los partidos de las selecciones nacionales, y al Bayern Múnich el 1 de diciembre.

Ganar al conjunto ruso es prácticamente imprescindible para poner rumbo a la segunda fase, aunque recibir a continuación al campeón de Europa, que volvió a golear anoche en la casa del Salzburgo (2-6), dificulta tener la clasificación hecha antes de la última jornada.

Es por esto que al Atlético el interesa que el Bayern siga con su ritmo dominador, restando puntos al Salzburgo al que recibirá en Múnich en la siguiente jornada, de manera que el conjunto austríaco, actual último del grupo con solo un punto y que tiene que visitar Múnich y Moscú, tenga el menor número de puntos posible cuando se enfrenten el 9 de diciembre.

Para todo ello, será necesario que el Atlético acompañe a ese nuevo talante más ofensivo la contundencia necesaria para no tener que lamentar el empate del martes en Moscú.

